El juez declaró a Thaci culpable de tentativa de obstrucción a la justicia, revelación de información confidencial y desacato al tribunal, tras considerar probado que transmitió, a través de personas que lo visitaron en el centro de detención de La Haya durante 2023, instrucciones sobre cómo debían declarar varios testigos de la Fiscalía.

Thaci, vestido con traje azul y camisa blanca, reaccionó al escuchar la condena y protestó: “Esto es política, no justicia”.

El expresidente fue condenado en septiembre a 25 años de prisión por crímenes de guerra, entre ellos detenciones ilegales o arbitrarias, tratos crueles, torturas y asesinatos cometidos durante el conflicto de Kosovo de 1998-1999, cuando era uno de los dirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK), la antigua guerrilla independentista kosovar.

Según explicó el juez durante la lectura del fallo, Thaci aprovechó varias visitas al centro de detención de La Haya para transmitir instrucciones a personas de su entorno, pese a que existían órdenes judiciales que prohibían contactar con testigos fuera de los procedimientos autorizados.

El tribunal examinó grabaciones de audio de cinco visitas realizadas entre julio y octubre de 2023 y consideró probado que algunas de las instrucciones llegaron a transmitirse a los testigos.

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En una conversación sobre la declaración del excomandante del UCK, Rrustem Mustafa, Thaci pidió a uno de sus visitantes que le trasladara el mensaje: “Dile que sea breve, breve, breve, breve”, y añadió: “Dile que no se ponga a filosofar”.

El juez descartó que se tratara de simples conversaciones entre antiguos conocidos y consideró probado que Thaci había dado “instrucciones destinadas a ser transmitidas” para influir en los testimonios de los testigos, entre las que figuraba que Mustafa negara haber recibido comunicaciones del expresidente si la Fiscalía se lo preguntaba.

El tribunal también consideró probado que Thaci reveló información confidencial sobre varios testigos, incluida la identidad y declaraciones anteriores de un testigo protegido.

La sentencia afecta también a otras cuatro personas: el exdirector de los servicios de inteligencia de Kosovo Bashkim Smakaj y el antiguo combatiente del UCK Fadil Fazliu fueron condenados a 12 meses de prisión cada uno por tentativa de obstrucción y colaboración en el desacato, aunque el juez dio por cumplidas ambas penas al haber permanecido ya ese tiempo detenidos.

El excomandante del UCK Isni Kilaj fue absuelto de todos los cargos, mientras que el exministro de Justicia kosovar Hajredin Kuci fue condenado a un mes de prisión suspendido durante un año por desacato al tribunal.

Al justificar las penas, el juez subrayó que la obstrucción de procedimientos judiciales supone un “ataque a la integridad de la justicia”, que es “un fundamento esencial del Estado de derecho”.

El magistrado tuvo en cuenta la ausencia de “amenazas, coacciones, incentivos o intimidación” y el alcance relativamente limitado de los hechos juzgados.

La nueva condena de Thaci es independiente de la sentencia por crímenes de guerra dictada en septiembre, y el tribunal aclaró que los 17 meses de prisión deberán cumplirse por separado de los 25 años impuestos en ese procedimiento.