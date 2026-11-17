El segundo puesto en la lista correspondió a Ushuaïa Ibiza; el tercero, a Shôko Barcelona; el cuarto, a Hï Ibiza, y el quinto, a Bootshaus, de Alemania.

La lista de The World’s 100 Best Clubs™ 2026 es fruto de una votación popular que registró un récord de 1.027.078 votos, superando por primera vez el millón de sufragios y duplicando la participación del año anterior.

La clasificación, que se elabora anualmente bajo el impulso de la International Nightlife Association, se dio a conocer en la gala de la 11ª edición de los Golden Moon Awards que reunió este martes en la histórica Sala La Paloma de Barcelona a los mayores representantes de la industria internacional del ocio nocturno.

La gala puso el broche al 6º Congreso Nacional y el 11º Congreso Internacional de Ocio Nocturno, en los que se abordaron asuntos como la inteligencia artificial, la seguridad, la sostenibilidad, la convivencia urbana y el turismo musical.

Además, en la ceremonia, la International Nightlife Association reconoció la excelencia de profesionales, artistas, festivales, establecimientos e iniciativas de la industria internacional del ocio nocturno con la entrega de Golden Moon Awards en otras 13 categorías.

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Este 2026, el Golden Moon Award a Mejor DJ del Mundo fue para el dúo neerlandés de música electrónica ANOTR; el de Mejor Festival del Mundo para Tomorrowland y el de Artista Revelación del Mundo, para el DJ y productor musical español Karretero.

En la categoría de Mejor Evento Mundial 2026 se distinguió a elrow en [UNVRS] Ibiza y en la de Local Más Sostenible del Mundo a Shôko Barcelona.

El Golden Moon al Mejor Grupo Empresarial de Ocio Nocturno del Mundo 2026 fue para TAO Group y el de Mejor Trayectoria Profesional como DJ para el artista neoyorquino Danny Tenaglia.

El premiado como Mejor Trayectoria Empresarial en el Ocio Nocturno 2026 fue el empresario mallorquín Bartolomé Cursach y la Mejor Iniciativa Inclusiva de Ocio Nocturno fue para el programa europeo de aprendizaje y cooperación territorial URBACT.

Shot Me Group, de Ecuador, fue reconocido con el Golden Moon Award a Mejor Proyecto Innovador de Ocio Nocturno 2026, mientras que el premio al Mejor Proyecto Colaborativo de Seguridad Nocturna 2026 fue para Respect The Night, iniciativa de la Oficina de Ocio Nocturno de Nueva York.

Con el Golden Moon Award a la Excelencia y protección de clientes y trabajadores de este año se reconoció a SEN Warsaw, de Polonia, y el galardón para la Mejor Fusión de Gastronomía y Ocio Nocturno 2026 fue para el restaurante de cocina peruana y bar COYA Dubai.

Los organizadores de la ceremonia quisieron, además, rendir homenaje a Mercè March, copropietaria de la sala La Paloma, quien recibió un reconocimiento a su trayectoria de manos del presidente de la International Nightlife Association, Joaquim Boadas.