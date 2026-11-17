"Llamamos al Polisario a que vuelva al alto el fuego y que demuestre su compromiso con la paz", dijo Waltz en Rabat, en una comparecencia conjunta ante la prensa con el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita.

El embajador estadounidense afirmó que el momento actual es "de calma y concentración" para dar prioridad al trabajo de la diplomacia, al tiempo que advirtió contra la "tentación de volver a las armas" tras el fin de la Minurso, resultado de un veto cruzado de EE.UU y Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El diplomático reconoció igualmente la contención mostrada por Marruecos y manifestó su confianza en que Rabat mantendrá su compromiso con el alto el fuego.

El embajador calificó de "inaceptable" la situación actual y reafirmó el compromiso del Gobierno de Donald Trump de seguir trabajando y presionando a todas las partes para alcanzar una solución política y duradera para la excolonia española.

"Trump no renunciará y seguirá presionando hasta encontrar una solución", aseguró.

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Waltz también puso el foco en las condiciones de vida de los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf (Argelia), que calificó de "insostenibles e inhumanas", y advirtió de las consecuencias que décadas de desplazamiento y precariedad han tenido sobre varias generaciones.

Durante su intervención, se refirió a sus contactos con Alexander Ivanko, responsable del desmantelamiento de la Minurso, y al proceso de retirada de aproximadamente 150 observadores.

Agradeció la cooperación de Marruecos y destacó las garantías de seguridad ofrecidas por el Polisario, así como el trabajo de la Minurso y de sus observadores a lo largo de sus 35 años de presencia sobre el terreno.

El diplomático estadounidense recordó las distintas rondas de contactos mantenidas en Madrid y Washington con representantes de Marruecos, Argelia y Mauritania, y defendió el proyecto de resolución presentado por Estados Unidos en octubre ante el Consejo de Seguridad para situar el plan de autonomía marroquí como base de una solución al conflicto, una iniciativa que recibió el apoyo de once países, pero que fue vetada por Rusia.

Por su parte, Burita afirmó que Marruecos trabaja con Estados Unidos para alcanzar una solución basada en la autonomía bajo soberanía marroquí, reiteró el compromiso de Marruecos con el alto el fuego y defendió la continuidad de los esfuerzos diplomáticos.

El ministro marroquí criticó a quienes "pretenden mantener el statu quo", al tiempo que alertó que la prolongación del conflicto perjudica las oportunidades de integración y desarrollo regional.

La Minurso actuaba como observador para documentar incidentes sobre el terreno, sobre todo desde 2020, cuando el Polisario se desvinculó unilateralmente de los acuerdos de alto el fuego con Marruecos.

Marruecos se ha comprometido a respetar el alto el fuego pactado en 1991, aunque algunos observadores apuntan que la ausencia de un mecanismo de vigilancia de la ONU puede tener consecuencias militares favorables a Rabat.