Duro Felguera aparece implicada en la causa que investiga supuestos pagos a altos funcionarios venezolanos para favorecer la adjudicación de contratos, en especial el de la central termoeléctrica de Termocentro.

En la Audiencia Nacional española (tribunal especializado) declaró hoy como testigo el que fuera director general de Duro Felguera entre febrero de 1990 y junio de 2021, Francisco Martín Morales.

Aunque no figura entre los acusados, Martín Morales habría sido el intermediario entre los responsables de Duro Felguera y los funcionarios venezolanos que facilitaron la adjudicación del contrato de Termocentro, valorado en unos 1.500 millones de dólares.

La Fiscalía le mostró distintos correos en los que se relata cómo la empresa regalaba entradas vip para eventos de Formula 1 en Brasil y partidos de la Liga Española al que fuera viceministro de energía de Venezuela, Nervis Villalobos, y al empresario Luis Barrios, presidente de la empresa venezolana Técnicas Reunidas Terca, ambos acusados.

El testigo no fue capaz de recordar detalles de estos regalos o del contenido de reuniones con funcionarios del Gobierno de Venezuela, ni pudo concretar si se reunió con miembros del Gobierno de aquel país.

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Sí reconoció que la empresa disponía de un palco en el estadio Bernabéu para agasajar a clientes internacionales durante sus visitas a Madrid.

Según la Fiscalía Anticorrupción española, que atribuye a los investigados delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental, en 2009, merced a la intermediación del entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

A cambio de la concesión, la compañía se habría comprometido a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos.

Para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, cuyo socio único era la propia Duro Felguera.

Según Anticorrupción, Termocentro firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas con el objeto de "encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos" para que se favorecieran sus intereses.