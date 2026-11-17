Marcos Jr. presentó el proyecto como un avance ante la situación previa con el país y afirmó que "lo que se comenzó en tierra ahora se está extendiendo al mar", dijo, en referencia a los acuerdos de intercambio de energía que ya mantienen varios países del bloque.

El cable forma parte de la Red Eléctrica de la ASEAN, una de las propuestas para solventar la crisis energética de la región, de la que Filipinas fue el primer país del mundo en haber declarado la emergencia energética tras el bloqueo del estrecho de Ormuz debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El mandatario reconoció que la iniciativa "no es necesariamente una reacción a la guerra en Oriente Medio", aunque ésta "aceleró el proceso", tras el bloqueo de un estrecho que servía como vía de tránsito para más del 90 % del combustible importado por Filipinas.

Filipinas concluye oficialmente la presidencia rotatoria del bloque tras una cumbre que ha congregado desde el domingo a más de una veintena de líderes de la región y otros países invitados, y da el testigo a Singapur para su presidencia del próximo año.