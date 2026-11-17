"Hemos logrado finalizar y adoptar los principios para abordar las estafas en línea, y hemos adoptado la declaración sobre los 10 principios de asociaciones público-privadas para combatirlas", dijo en un discurso pronunciado durante una cena con los líderes de la ASEAN.

Según el mandatario, la declaración es "un resultado inmediato" de la cumbre especial entre la ASEAN y Estados Unidos, que tuvo lugar este martes en la capital filipina, una vez concluida la cumbre de líderes del bloque, formado por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental.

Específicamente, dijo Marcos Jr., estuvo impulsada por el "deseo de resultados" del presidente estadounidense, Donald Trump.

Aunque el mandatario filipino no detalló el contenido de los principios durante su discurso, recurrió a la red social Facebook para destacar que la declaración urge a una "mayor cooperación entre las fuerzas del orden, las instituciones financieras y las autoridades digitales para combatir el fraude en línea y proteger a las comunidades vulnerables".

La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) alertó en julio de que las pérdidas anuales por estafas en Asia-Pacífico oscilaron entre 88.300 y 114.100 millones de dólares en 2025, una suma que, incluso en su estimación más baja, supera el PIB de varios países de la región.

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Tras su discurso, Filipinas concluye oficialmente la presidencia rotatoria del bloque después de una cumbre que ha congregado desde el domingo a más de una veintena de líderes de la región y otros países invitados, y da el testigo así a Singapur para su presidencia de cara al próximo año.