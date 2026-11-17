El Tribunal de lo Criminal de Blois (centro) dictó sentencia tras once días de juicio, poniendo fin a uno de los casos criminales sin resolver más antiguos del país.

Inass, de cuatro años, sufrió durante meses malos tratos, torturas y abandono. La autopsia de la pequeña reveló numerosas mordeduras, hematomas, fracturas y quemaduras.

Su cuerpo fue encontrado el 11 de agosto de 1987 a un lado de la autopista A10, en el departamento de Loir-et-Cher, donde sus padres lo dejaron envuelto en una manta antes de seguir viaje en coche a Marruecos para pasar las vacaciones con sus otros seis hijos, todos de corta edad en el momento de los hechos.

Durante el juicio, la Fiscalía describió a la menor como una niña marginada y privada de su condición de hija, a la que ni siquiera sus padres llegaron a escolarizar.

La madre, de 72 años actualmente, presentaba alteraciones de discernimiento en el momento de los hechos, circunstancia que fue tenida en cuenta por el tribunal.

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Ambos acusados pidieron perdón antes de conocer la sentencia, dictada por un jurado esta noche tras siete horas de deliberación. "Pido perdón a mi hija Inass", declaró el padre, de 74 años, por no haberla protegido, mientras que la madre también expresó su arrepentimiento por el maltrato a la que la sometió.

El caso, conocido como el de la 'desconocida de la A10', permaneció durante años como uno de los grandes enigmas criminales de Francia.

Su cadáver reposa desde su hallazgo en una tumba en Suèvres, un pueblo cercano a donde sus padres lo abandonaron y desde entonces su habitantes cuidaron de su tumba. El que era alcalde en el momento de los hechos, Raphaël Pilleboue, y otros vecinos asistieron a casi toda la audiencia. "La cuidaron, decidieron no dejarla sola", elogió la fiscal, Anaïs Allio.