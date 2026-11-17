"Con este Gobierno, es demasiado tarde y demasiado poco", afirmó este martes a la cadena BMFTV y a la emisora RMC la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet quien consideró que, después de once movilizaciones sindicales, "las demandas siguen sin ser atendidas".

"El Gobierno tendría que haber respondido inmediatamente a nuestras reivindicaciones. Hay un descontento social sin precedentes y la única respuesta que hemos recibido son cinco euros más al mes en el salario mínimo. Sinceramente, no es suficiente", declaró Binet, cuya organización -la segunda en representación sindical- es la principal impulsora de la protesta.

La CGT ha anunciado 179 manifestaciones hoy en todo el país. En París, la marcha comenzará a las 14:00 hora local entre las plazas de la Nación y de Italia, con una asistencia prevista de entre 40.000 y 80.000 personas, según las autoridades.

La movilización cuenta con el respaldo de los sindicatos del sector público, incluida la mayoritaria CFDT, que se ha sumado tras considerar también insuficientes las propuestas del Gobierno, así como de las asociaciones estudiantiles.

Los sindicatos reclaman una subida general de los salarios de los funcionarios y que sus remuneraciones se actualicen en función de la inflación, ya que sostienen que han perdido más del 16 % de poder adquisitivo desde 2017.

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"No es normal que los salarios de los funcionarios lleven diez años congelados", afirmó Binet, quien también reclamó mejoras en las condiciones de estudio de los jóvenes y cambios en los planes presupuestarios del Gobierno para 2027.

La sindicalista calificó de insuficiente el adelanto a diciembre de la subida del salario mínimo del 1,6 %, equivalente a unos 24 euros netos mensuales. "Mientras se conceden cinco euros más al mes en el salario mínimo, millones de hogares perderán ingresos por la congelación de ayudas y pensiones", sostuvo.

Binet también criticó las rebajas fiscales a las grandes empresas y defendió que los recursos destinados a ellas podrían financiar una subida salarial para los empleados públicos.

La movilización da continuidad a la huelga y manifestaciones del 5 de noviembre, cuando los sindicatos cifraron la participación en 1,6 millones de personas en todo el país, frente a las 575.000 contabilizadas por el Ministerio del Interior.

También se esperan interrupciones en algunos servicios ferroviarios, especialmente en determinadas líneas de cercanías, aunque no se prevén grandes alteraciones en los trenes de alta velocidad.

El poder adquisitivo se ha convertido en la principal preocupación personal de los franceses: el 47 % lo sitúa entre sus dos mayores inquietudes, frente al 36 % del año pasado, según la encuesta anual 'Fractures françaises', elaborada por Ipsos BVA-CESI entre 3.000 personas entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.

Además, el 49 % de los ciudadanos se considera parte de una Francia "enfadada y muy contestataria", frente al 43 % en 2025, mientras que el 69 % cree que los elementos que dividen a los franceses pesan más que los que los unen.