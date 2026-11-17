La mandataria mantuvo un encuentro con 70 empresarios de los sectores de minería, hidrocarburos, banca e infraestructura, entre otros, y representantes de cámaras de comercio, en el marco de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

De acuerdo con un comunicado difundido por la Presidencia de Perú, Fujimori informó que su gobierno está implementando medidas para mitigar los efectos de El Niño y sostener el dinamismo de la economía con la adopción de medidas contracíclicas.

"Vamos a invertir más de 5.000 millones de dólares adicionalmente a nuestro presupuesto para darle un impulso a la economía con proyectos importantes, generando puestos de trabajo y generando sobre todo la reducción de la pobreza”, expresó.

En este sentido, convocó a los inversores chinos a colaborar con Perú ante la emergencia climática.

"Aquí apelo a la generosidad de siempre de los inversionistas chinos a que llegada la emergencia puedan, como siempre, poder colaborar con nuestro país”, señaló.

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Fujimori expuso que Perú presenta grandes oportunidades en diversos sectores, especialmente en minería, y destacó los avances de su gestión para destrabar inversiones en este sector y también en materia ambiental.

Resaltó los principales indicadores económicos del país, como que Perú ha mantenido un crecimiento superior al promedio regional, el sol es la moneda más estable "en toda América Latina y tiene "una Constitución clara y fuerte".

Así, remarcó que en los próximos años su gobierno seguirá defendiendo la Constitución de 1993, aprobada por su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

"Es la Constitución que se aprobó durante el gobierno de mi padre, que es lo que ha permitido generar estabilidad y ha permitido generar estas cifras de crecimiento económico", indicó.

También señaló que la Constitución establece igualdad de condiciones para la inversión nacional y extranjera.

"China ha sido protagonista de todos los cambios que han ocurrido en el Perú. Sin duda son ustedes el principal socio comercial del Perú, y por eso estoy acá, para agradecerles su confianza, para pedirles que sigan apostando por el Perú”, afirmó al destacar los dos años de actividad de Chancay, el puerto privado de la naviera estatal china Cosco en Perú.

Por último, Fujimori invitó a los empresarios chinos a participar en la XIX Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe, que se realizará el próximo año en Lima.

"Hace más de 150 años llegó la primera migración china al Perú y, después de esa llegada, se ha sabido entrelazar no solamente la cultura, la creatividad, la industria, sino también la gastronomía, así es que los esperamos con los brazos abiertos para seguir fortaleciendo la relación de amistad y cooperación entre Perú y China”, indicó.