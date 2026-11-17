El presidente del SNCGP, Frederico Morais, en declaraciones a la agencia Lusa advirtió de que la tensión podría derivar en motines; de hecho, este martes, el sindicato informó de un intento de motín en la prisión de Braga, en el norte del país, que atribuyó a un grupo de presos.

Las fuerzas de seguridad intervinieron, la situación quedó controlada y los tres reclusos señalados como instigadores fueron aislados, según el comunicado del Sindicato Nacional del Cuerpo de Guardias Penitenciarios.

La organización sindical calcula que al menos el 70 % de los presos permanecerá hasta 22 horas diarias en sus celdas durante el paro. También prevé una visita semanal por recluso, el cierre de las cantinas salvo una apertura semanal para adquirir productos básicos y la prohibición de recibir bolsas con alimentos y ropa.

La Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios (DGRSP) indicó que los servicios mínimos contemplan dos horas diarias de recreo al aire libre, atención clínica y psicosocial, visitas semanales y desplazamientos por motivos médicos o judiciales.

La legislación portuguesa establece que durante una huelga deben mantenerse la vigilancia de los presos, la seguridad de las instalaciones y los servicios de alimentación, higiene y atención médica.

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Entre las demandas sindicales figura aplicar la remuneración del trabajo extraordinario, prevista en una reforma legal publicada el 9 de marzo, y avanzar con un plan plurianual de promociones y un segundo curso de formación para jefes.

Morais aseguró que el sindicato rechazó aplazar el paro una semana, como había pedido el Gobierno.