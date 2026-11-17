El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló en una rueda de prensa este martes que el Ejecutivo pidió "información" a la Agetic sobre lo sucedido e indicó que esa entidad "ha tomado cartas en el asunto y está viendo la dimensión del problema".

Gálvez mencionó que, además, se tomaron "medidas preventivas" y se busca cuidar "las huellas que han dejado los eventuales 'hackeadores'" que afectaron a "un conjunto de entidades".

"Se están tomando las medidas para poder fortalecer la seguridad en todas las instituciones públicas y esperamos que la Agetic nos tenga un informe pormenorizado al respecto y veamos las consecuencias que esto tiene", agregó el portavoz.

El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó sobre "un incidente de seguridad informática" que obligó a activar los "protocolos institucionales de respuesta y contención" para reducir los riesgos, aunque no explicó cuál fue la afectación, ni la magnitud de lo ocurrido.

La Cancillería también anunció que coordina con la Agetic las acciones técnicas "para fortalecer la seguridad de los servicios institucionales" y establecer si realmente hubo un "acceso no autorizado o exposición de información" para tomar las acciones necesarias.

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El mismo lunes, la plataforma de ciberseguridad 'Hacking Bolivia' emitió en sus redes sociales una "alerta roja por filtración masiva y comercialización ilícita de datos sensibles" del Estado boliviano en foros "dark web".

El reporte también identificó a un usuario digital y su vínculo con un canal de la red Telegram que tiene el objetivo de "filtrar información para dañar la imagen institucional" y "vender información" en mercados clandestinos, lo que expone al país "a riesgos de espionaje industrial y chantaje".

Según 'Hacking Bolivia', una de las instituciones vulneradas es el Servicio Nacional de Registro de la Comercialización Minera y Metales (Senarecom), de la cual se filtró una "base de datos completa de clientes y compradores" de 654.414 registros.

La plataforma también mencionó a la Cancillería, con la filtración de 170 gigabytes de información y 619.143 expedientes de extranjeros que contenían datos sobre sus pasaportes, visas y solvencia económica, lo que afecta la "seguridad migratoria" en el país.

Este martes, Gálvez señaló que esto se debe a que la seguridad digital fue un "descuido" durante los últimos años y que no es un "problema" estrictamente de Bolivia", ya que recientemente hubo problemas con la multinacional Microsoft y empresas de criptomonedas.