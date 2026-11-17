La reunión extraordinaria, en la que se tratará también la organización del transporte en la zona, será encabezada por el viceprimer ministro encargado de infraestructuras, Marat Jusnulin, señala el comunicado gubernamental.

Igual que ocurriera el lunes, las autoridades locales no confirman el alcance del daño causado por los misiles enemigos Flamingo, aunque los canales de Telegram ucranianos informaron que uno de los dos arcos del puente había sido alcanzado y, supuestamente, se habría desplomado al mar.

Esto fue confirmado también por blogueros rusos, quienes estimaron en un centenar los ataques lanzados esta madrugada contra el puente y precisaron que los equipos de emergencia intentan ahora recuperar los restos del arco.

Por ese motivo, los conductores tienen que cruzar el estrecho de Kerch en transbordadores hasta nuevo aviso. Las autoridades han recomendado no aproximarse al puente, una de las infraestructuras de transporte más importantes construidas por Rusia desde que el actual presidente, Vladímir Putin, llegara al poder hace más de un cuarto de siglo.

El Kremlin había calificado de "menores" los daños ocasionados la víspera al puente por Kiev, aunque fuentes independientes informaron de que uno de los proyectiles lanzados alcanzó un tramo de la carretera.

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Las autoridades crimeas informaron sobre dos muertes en el ataque contra uno de los distritos de la península, anexionada por Moscú en 2014 y que Kiev intenta aislar del resto de Rusia desde hace meses.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró la víspera que los ataques contra el país vecino son una respuesta contra la destrucción de la infraestructura energética por parte de Moscú y su negativa a acordar una desescalada y declarar una tregua.

Estos ataques tienen lugar justo cuando Putin se dispone a viajar a China para participar en la cumbre de la APEC -su primera asistencia desde 2017- y también en una histórica reunión a tres bandas con los líderes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping, que ucranianos y europeos ven con malos ojos.