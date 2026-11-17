"Hay puntos de la agenda que están definidos y acordados, pero también habrá un espacio para debatir libremente e intercambiar opiniones", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a medios rusos.

Agregó que algunas declaraciones de los participantes en la cumbre serán públicas, pero la decisión final sobre la parte que quedará a puerta cerrada recae en los anfitriones del evento.

Según Peskov, con su reunión en la ciudad china de Shenzhen, los líderes de "las tres mayores potencias mundiales están enviando una señal al mundo de que los problemas más acuciantes pueden resolverse mediante el diálogo".

También el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó en una rueda de prensa al término de su participación en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, que la agenda de la reunión de los líderes de Rusia, Estados Unidos y China está "prácticamente definida" y está claro "qué temas van a abordar los líderes".

La víspera, el Kremlin confió en que la cumbre de Putin, Trump y Xi, programada para el 19 de noviembre, tenga un "gran impacto sobre el desarrollo de la situación internacional".

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Se espera que al término de la reunión, la primera en ese formato, los líderes difundan una declaración conjunta, cuyo contenido está siendo consensuando por sus equipos.

Aparte de la reunión tripartita, que empezará a las 14.30 horas en la ciudad china de Shenzhen (06.30 GMT), del 19 de noviembre, Putin tiene previsto celebrar reuniones bilaterales con el anfitrión de la cumbre y el líder estadounidense.

En la reunión con Xi, que tendrá lugar el miércoles, 18 de noviembre, el líder ruso abordará el desarrollo de la cooperación bilateral en el ámbito económico y asuntos internacionales.

En cuanto al encuentro con Trump, la modalidad de esa reunión se está aún acordando, así como su contenido, que se centrará, en gran medida, en el conflicto ucraniano y las propuestas estadounidenses para su solución.

Previamente, Moscú, Pekín y Washington confirmaron la cumbre de sus líderes en Shenzhen, que tendrá el desarme nuclear entre sus principales asuntos.

La cumbre trilateral ha sido comparada con la Conferencia de Yalta de 1945 que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y en la que las grandes potencias que derrotaron a la Alemania nazi se repartieron zonas de influencia en el mundo, lo que preocupa a Europa y Ucrania.