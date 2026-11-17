"Las autoridades saudíes anunciaron el 14 de noviembre de 2026 la ejecución de Jawad Qureiris, condenado por delitos presuntamente cometidos a los 16 años", indicó la ONG.

La organización recordó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de la ONU concluyó en noviembre de 2024 que "la detención de Qureiris fue arbitraria y se basó en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión por participar en protestas contra el trato que Arabia Saudí da a la minoría chií del país".

La Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Riad es parte, prohíbe la pena de muerte para los delitos cometidos por menores de dieciocho años, añadió el comunicado.

"Arabia Saudí ejecutó a Jawad Qureiris por presuntos delitos cometidos cuando era niño, tras un juicio basado en una confesión obtenida mediante golpes. Esta es la tercera ejecución en 2026 de una persona presuntamente delincuente infantil, lo que ridiculiza las afirmaciones" de Riad de haber abolido la pena de muerte para menores, aseguró Joey Shea, investigadora sénior de HRW para Oriente Medio.

Asimismo, la organización aseveró que esta ejecución suscita "seria preocupación ante la posibilidad de que las autoridades saudíes ejecuten próximamente a Yousef al Manasif, condenado por delitos presuntamente cometidos cuando tenía tan solo 15 años".

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"Los aliados de Arabia Saudí deberían exigir públicamente la suspensión inmediata de la ejecución de Al Manasif", agregó.

En total, en lo que va de año, más de 200 personas han sido ejecutadas, entre ellas varias que fueron detenidas cuando eran menores de edad, según el último recuento de principios de este mes realizado por organizaciones de derechos humanos saudíes radicadas en el exterior de la conservadora monarquía árabe.

El año pasado las autoridades saudíes ejecutaron al menos a 356 personas, lo que supuso un nuevo récord anual de ajusticiamientos, de acuerdo con Amnistía Internacional y otras organizaciones.