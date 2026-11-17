"No podemos permitirnos crear nuevas barreras cuando tenemos a nuestro alcance soluciones prácticas", señaló en un comunicado la directora general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), Sigrid de Vries, quien subrayó que ambas industrias afrontan las mismas presiones competitivas.

A tres días de la cumbre bilateral entre la Unión Europea y Reino Unido, ACEA y la patronal británica SMMT pidieron que los vehículos, componentes y baterías fabricados en territorio británico puedan beneficiarse de los incentivos y oportunidades de contratación pública previstos en la futura legislación industrial comunitaria.

"Europa no puede construir una industria automovilística más fuerte excluyendo a Reino Unido de los mercados que la hacen competitiva", afirmó el director ejecutivo de SMMT, Mike Hawes.

Las asociaciones alertaron también de que las nuevas normas de origen que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027 podrían exponer a cientos de miles de vehículos eléctricos e híbridos enchufables a aranceles del 10 %, ya que menos de uno de cada cuatro cumpliría los requisitos previstos.

Según sus estimaciones, esos gravámenes supondrían un coste de 1.400 millones de euros para las exportaciones de la UE a Reino Unido y de casi 400 millones en sentido contrario.

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"Necesitamos mantener unas normas de origen pragmáticas que permitan que los coches eléctricos sigan estando libres de aranceles y sean asequibles", añadió Hawes, quien instó a los dirigentes europeos y británicos a resolver ambas cuestiones en la cumbre del viernes.

Es el segundo llamamiento de ambas patronales en menos de dos semanas, después de que el pasado 5 de noviembre presentaran un estudio encargado a LSE Consulting que advertía de que excluir a Reino Unido de las normas europeas de contenido local podría desplazar producción hacia países como China o Japón, en lugar de reforzar la industria comunitaria.

La petición se suma a las de otros sectores, como el de la energía eólica, cuyas patronales europea, WindEurope, y británica, RenewableUK, reclamaron el pasado 12 de noviembre una mayor cooperación entre Bruselas y Londres en los mercados eléctricos y las energías renovables, que consideran que permitiría abaratar la electricidad y reforzar la seguridad energética.

El comercio automovilístico entre la UE y Reino Unido alcanza los 80.000 millones de euros anuales, según ACEA y SMMT, que consideran imprescindible preservar la integración de sus cadenas de suministro para competir internacionalmente.