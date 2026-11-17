Este dato supone un aumento del 5,7 % en la contribución que el sector aporta -en términos de Valor Añadido Bruto (VAB)- a la economía del país en comparación con los 8.000 millones de libras (9.600 millones de euros) alcanzados en 2024, tal como recoge el informe anual 'This Is Music 2026', elaborado por UK Music, la organización paraguas que representa al gremio musical en el Reino Unido.

Los ingresos por exportaciones de música británica generaron asimismo un nuevo máximo de 5.000 millones de libras (unos 6.000 millones de euros) el año pasado -un 3,6 % más que en 2024-, mientras que el sector sustentó un total de 220.500 puestos de trabajo a tiempo completo.

El informe, que analiza el impacto de la industria en 2025, afirmó que las grandes giras por el Reino Unido de artistas como Oasis -con su tour global de reunión 'Live'25'-, Dua Lipa, Coldplay o Beyoncé, así como el éxito de cantantes como Olivia Dean, contribuyeron también a impulsar al alza las cifras económicas.

El Reino Unido es el segundo mayor exportador de música grabada del mundo, después de Estados Unidos.

Tras conocerse el informe, el secretario de Estado británico de Industrias Creativas, Ian Murray, aseguró en un comunicado que la industria musical británica es "la envidia del mundo" y reafirmó el compromiso del Gobierno con el sector, a través de un paquete de inversión de 45 millones de libras (54 millones de euros) para impulsar el crecimiento de la música, la captación de talento y la creación de empleo y oportunidades.

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Sin embargo, el propio informe recoge cuatro recomendaciones clave dirigidas al Gobierno laborista de Andy Burnham para superar los obstáculos que actualmente experimenta la industria.

Entre estas, se incluyen la petición de eliminar las barreras burocráticas y arancelarias para realizar giras en la Unión Europea (UE), la garantía de una financiación sostenible para la BBC, o una nueva regulación que impida a las empresas de inteligencia artificial utilizar sin autorización el trabajo de creadores humanos.

Por ello, el director ejecutivo de UK Music, Tom Kiehl, instó al Ejecutivo británico a "aprovechar" la próxima cumbre entre el Reino Unido y la UE del 20 de noviembre para "trabajar en la eliminación de las barreras" de las exportaciones al bloque comunitario, y agregó: "No nos limitamos a pedirle al Gobierno que actúe. Estamos dispuestos a formar parte de la solución".