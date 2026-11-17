El ministro de Petróleo, Basim Khudair, dijo a la agencia de noticias oficial iraquí INA que "se ha reanudado el bombeo de crudo para su exportación a través del antiguo oleoducto Irak-Turquía, con una capacidad inicial de 120.000 barriles diarios".

Aseguró que esto se produce "tras la finalización exitosa de las labores de mantenimiento, rehabilitación y pruebas técnicas y operativas, llevadas a cabo gracias al esfuerzo diligente y la estrecha supervisión del Ministerio de Petróleo y su personal técnico e ingenieril".

Khudair además confirmó que "la capacidad de exportación se incrementará gradualmente hasta alcanzar los 500.000 barriles diarios".

"Este logro representa un paso estratégico importante para aumentar la capacidad exportadora de Irak y diversificar sus vías de salida para el crudo", indicó el ministro, en un momento en el que el país atraviesa una crisis por el bloqueo del estrecho de Ormuz, su principal ruta de exportación de petróleo.

Además, añadió que el oleoducto generará "ingresos financieros adicionales para la economía nacional, sobre todo porque la exportación a través de esta ruta septentrional permite comercializar el crudo sin necesidad de aplicar descuentos en el precio".

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Kirkuk-Ceyhan, como era conocido el oleoducto, ha sido durante décadas una de las principales salidas del crudo iraquí hacia el Mediterráneo.

El acuerdo original entre ambos países fue firmado en 1973 y la infraestructura empezó a operar en 1976, con un oleoducto que tiene una longitud cercana a los 1.000 kilómetros y es una de las mayores rutas de exportación de petróleo de Irak hacia la terminal turca de Ceyhan.

A lo largo de su historia, sufrió interrupciones por guerras, sanciones, sabotajes y disputas políticas, especialmente por el conflicto entre el Gobierno iraquí y las autoridades de la región semiautonómica del Kurdistán iraquí sobre el control y la exportación del petróleo.

La última gran interrupción comenzó el 25 de marzo de 2023, cuando Turquía suspendió el bombeo tras un fallo de la Cámara de Comercio Internacional que determinó que Ankara había permitido exportaciones kurdas sin autorización de Bagdad.

Tras varios intentos de negociación, en septiembre de 2025 Bagdad y el Kurdistán alcanzaron un acuerdo para que el petróleo kurdo fuera gestionado y exportado a través de la compañía estatal SOMO, lo que permitió avanzar hacia la reanudación del flujo.

Más adelante, el pasado agosto, Bagdad anunció un acuerdo de un año con Turquía para garantizar la continuidad de las exportaciones por Ceyhan, con un límite máximo de 750.000 barriles diarios.