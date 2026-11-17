"Este es un acto hostil dirigido contra empresas privadas que cumplen con la ley. El pueblo judío tiene derecho a vivir en su patria histórica. Los derechos históricos del pueblo judío en Judea y Samaria (Cisjordania ocupada) se remontan a miles de años y fueron reconocidos, entre otras cosas, en la Declaración Balfour y el Mandato Británico", escribió Saar en su cuenta de X.

Se trata de las primeras sanciones de Reino Unido contra ocho constructoras israelíes que operan en los Territorios Palestinos Ocupados, además de Tzav 9, un grupo que bloquea la entrada de ayuda en la Franja de Gaza.

Saar dijo al respecto que "Israel no se doblegará ante presiones externas ni cambiará sus políticas como resultado de ellas", y que están considerando "nuevas formas" de fortalecer los asentamientos colonos en Cisjordania ocupada.

"Como en el pasado, Israel responderá a las acciones del Gobierno británico con contramedidas. Un amplio rango de posibles respuestas está actualmente bajo consideración. Nuestras decisiones se anunciarán en el momento oportuno", concluyó el también ministro israelí de Interior en funciones como parte de un comunicado más extenso.

Sin embargo, Saar integra la coalición liderada por el Likud del todavía primer ministro Benjamín Netanyahu, cuyo bloque no consiguió en las elecciones de octubre la mayoría de 61 escaños necesaria para volver a formar Gobierno.

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Actualmente, el país se encuentra en negociaciones por parte de los partidos sionistas de la oposición que podrían contar con el respaldo de las formaciones árabes para gobernar.

Las sanciones británicas anunciadas hoy obstaculizarán los flujos financieros y la capacidad de esas empresas para seguir apoyando la construcción de asentamientos en Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional, indicó en un comunicado del Ministerio de Exteriores de Reino Unido.

Las medidas, agregó Exteriores británico, responden al compromiso adquirido el pasado 8 de septiembre por el Gobierno laborista de Andy Burnham ante el ritmo acelerado de expansión de los asentamientos en Cisjordania, un proceso que amenaza con hacer inviable la solución de dos Estados.

El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, señaló que "la solución de dos Estados -Israel y Palestina- es el principio rector de la estrategia de este Gobierno".

El anuncio de estas sanciones en septiembre causó una gran conmoción en el Gobierno israelí, que llegó a ordenar el cierre unilateral del consulado británico en Jerusalén Este como represalia a la decisión de Londres.

No obstante, diplomáticos británicos e israelíes alcanzaron un acuerdo el mes pasado para evitar el cierre del consulado.