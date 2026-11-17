Tajani dirigió una carta a su homólogo congoleño, Constant-Serge Bounda, para solicitar su intervención urgente ante una situación que calificó de "especial delicadeza y gravedad" y que el Gobierno italiano sigue desde hace varias semanas "con creciente inquietud", según informó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Las familias afectadas se encuentran en la República del Congo, donde han completado y tramitado los procesos de adopción internacional conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, en los últimos días las autoridades fronterizas les han impedido abandonar el país y regresar a Italia con sus hijos adoptivos, a pesar de disponer de sentencias judiciales firmes y de toda la documentación necesaria para viajar, según la diplomacia italiana.

"La prioridad absoluta debe ser la protección del interés superior de los menores", subrayó el ministro en su carta, en la que advirtió de que la situación de "precariedad e incertidumbre" resulta insostenible para los niños.

Tajani, que es también el viceprimer ministro del Gobierno de Giorgia Meloni, insistió en la importancia que Italia concede al "rigor y la transparencia" de los procedimientos de adopción internacional y apeló a las relaciones históricas entre ambos países para encontrar una solución.

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En esta línea, recordó que la República del Congo es uno de los socios de Italia en el denominado Plan Mattei, la iniciativa del Gobierno italiano para reforzar la cooperación económica y estratégica con el continente africano.

Tajani solicitó la intervención personal de Bounda para encontrar una solución "inmediata" que permita a las familias regresar a Italia "lo antes posible" y, mientras, la Embajada de Italia en la República del Congo continuará prestándoles la asistencia necesaria, según garantizó el ministro.