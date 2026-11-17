“Somos conscientes de que hemos puesto a prueba la paciencia de todos los neerlandeses”, reconoció Jetten en una rueda de prensa junto a sus dos vicepresidentes, Dilan Yesilgöz, del liberal de derechas VVD, y Bart van den Brink, del democristiano CDA.

El primer ministro aseguró que las conversaciones han permitido “restablecer la confianza” y sentar las bases para que las tres formaciones sigan gobernando juntas, aunque admitió que la gestión de los últimos meses, especialmente en materia presupuestaria, “tiene que cambiar de verdad”.

La crisis estalló la semana pasada por las discrepancias sobre el plan fiscal del Gobierno, quien, al contar con solo 66 de los 150 escaños del Parlamento, necesita el apoyo de la oposición para sacar adelante sus propuestas.

Los partidos D66, del primer ministro Jetten, y CDA negociaron modificaciones fiscales con formaciones de izquierda, sin el consentimiento de su socio de coalición VVD, liberal de derechas, que rechazó después el acuerdo al considerar que rompía el equilibrio político dentro del Ejecutivo.

El pacto, que ya aprobó el Parlamento la semana pasada con el voto en contra del VVD, busca aumentar en unos 1.000 millones de euros los impuestos sobre las rentas del patrimonio y destinar esa recaudación a reducir el impuesto sobre la renta de los trabajadores, pero Yesilgöz se opone a estas medidas por considerar que perjudican a los empresarios y a la inversión.

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La tensión llevó a Yesilgöz a calificar el Gobierno en minoría de “experimento fallido”.

Jetten reconoció este martes su responsabilidad en la crisis y admitió haber sido “demasiado optimista” sobre la facilidad para conseguir mayorías parlamentarias, y señaló que había sido “demasiado complaciente” al evitar elegir con qué partidos de la oposición negociar hasta alcanzar los acuerdos.

Para evitar nuevas disputas, Jetten anunció que solicitará la colaboración de Sybrand Buma, vicepresidente del Consejo de Estado, órgano consultivo, para estudiar un sistema de acuerdos estables con la oposición sobre presupuestos e impuestos, inspirado en el modelo escandinavo.

Buma dispondrá de un mes para presentar sus propuestas y desempeñará una función de asesoramiento, sin negociar directamente los acuerdos políticos.

Yesilgöz evitó garantizar que su partido respaldará el plan fiscal aprobado la semana pasada por el Parlamento cuando se debata en el Senado, donde la coalición tampoco tiene mayoría y necesita pactos con la oposición para sacar adelante sus propuestas.

Jetten insistió en que el Gobierno seguirá trabajando en sus prioridades, entre ellas vivienda, migración, seguridad y economía, y anunció un nuevo paquete de apoyo a pequeñas y medianas empresas.

“Menos disputas políticas en La Haya y discusiones internas, y más tranquilidad y claridad”, reclamó el primer ministro, que advirtió de que superar las diferencias exigirá aún “mucho esfuerzo, tiempo y energía”.

El acuerdo permite mantener por ahora la coalición, aunque su continuidad dependerá de la capacidad de los tres partidos para lograr apoyos parlamentarios en las próximas negociaciones.