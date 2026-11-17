El mandatario aterrizó en Shenzhen procedente de Vietnam, donde realizó una visita oficial acompañado por el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el canciller, Francisco Pérez Mackenna.

La estancia en Hanói coincidió con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países y constituyó la primera etapa de una gira asiática que concluirá en Japón, donde sostendrá una reunión con su primera ministra, Sanae Takaichi, entre otros encuentros de alto nivel.

Shenzhen será escenario del primer encuentro entre Kast y Xi desde que el mandatario chileno asumió la Presidencia en marzo, según confirmó la Cancillería chilena.

La cita se producirá tras críticas de Pekín al acuerdo alcanzado por Chile y Bélgica para presentar una candidatura conjunta a la sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar, cuyas funciones proponen repartir entre Valparaíso y Bruselas.

China, que también aspira a albergar esa institución en la ciudad de Xiamen, acusó a ambos países de haber decidido a sus espaldas una cuestión que, a su juicio, corresponde resolver colectivamente a las partes del acuerdo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chile defendió la legitimidad de su candidatura y aseguró respetar la propuesta china.

Kast también tiene previsto mantener el miércoles un almuerzo con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, según la agenda difundida por la Presidencia de Perú.

China es el principal socio comercial de Chile, mientras que Estados Unidos constituye su mayor inversor extranjero, en un contexto marcado por las tensiones económicas entre ambas potencias.

La APEC, cuya cumbre de líderes se celebrará el 18 y 19 de noviembre, reúne a 21 economías de la cuenca del Pacífico.