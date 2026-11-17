El mandatario puso como ejemplo el cobre y el litio al explicar cómo la transición energética y la expansión de la inteligencia artificial (IA) dependen de la minería, durante la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad meridional china de Shenzhen.

"Queremos que allí también se procese, se investigue y se innove", afirmó Kast en su discurso, en referencia a los países que aportan las materias primas a las cadenas de suministro.

El presidente chileno señaló que los vehículos eléctricos y las baterías requieren minerales como el cobre y el litio y que las redes eléctricas y los centros de datos también necesitan cobre.

"Un mundo más limpio necesita minería", dijo Kast, que defendió reglas estables para proyectos de inversión a largo plazo y una tramitación más rápida de los permisos sin rebajar los estándares ambientales.

El discurso forma parte de una visita que incluye la primera reunión de Kast con el presidente chino, Xi Jinping, desde que el mandatario chileno asumió el cargo en marzo.

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El tratado de libre comercio entre Chile y China, firmado en 2005 durante la cumbre de la APEC en Busan (Corea del Sur), entró en vigor hace veinte años.

En 2025, el cobre representó cerca de tres cuartas partes del valor de las exportaciones chilenas a China, con 29.822 millones de dólares, según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile.