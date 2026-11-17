Este edificio sagrado es uno de los más famosos del planeta gracias también a la gran cúpula con la que domina el cielo romano y ahora cumple 400 años desde que fuera consagrado después de concluir su reconstrucción. Porque su apariencia no siempre fue la actual.

Su origen se remonta a una basílica anterior mandada construir en el siglo III d.C por el emperador Constantino en el lugar exacto donde fue sepultado el apóstol Pedro tras ser martirizado hasta la muerte en el Circo de Nerón, en las laderas de la colina vaticana.

Aquel templo paleocristiano levantado sobre los vestigios paganos resistiría un milenio, hasta que sus muros empezaron a torcerse y a quebrarse bajo el peso del tiempo y del colapso del Imperio Romano, abocando a los papas a restaurarlo o, directamente, reconstruirlo.

La decisión final fue desmontar la vieja basílica y levantar una nueva, por supuesto en el mismo lugar. Y así, en 1506 Julio II, dio inicio a las obras colocando la primera piedra del nuevo edificio.

Su construcción se alargaría por 120 años y 20 pontificados. Roma llegaría a acostumbrarse a esta enorme cantera a cielo abierto, e involucró a los mejores arquitectos y maestros del Renacimiento.

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Los primeros planos fueron de Bramante pero cambiarían con cada artista que tomaba las riendas del proyecto: Rafael Sanzio apostaría por la planta de cruz latina, Miguel Ángel diseñaría su famosa cúpula y Carlo Maderno se encargaría de culminar la fachada.

En 1626, tras más de un siglo de obras, retrasos y quebrantos, la nueva basílica estaba lista en la forma actual, como una iglesia gigantesca de 187 metros de longitud y 136 metros de altura y con la tumba de Pedro siempre en el centro subterráneo de su crucero.

El 18 de noviembre de aquel año, el papa Urbano VIII concluyó de unas vez por todas esta historia oficiando la consagración del edificio, dedicándolo solemnemente al culto divino.

El rito consistió, entre otras liturgias, en la unción con el bálsamo del crisma de doce cruces treboladas diseñadas por Gian Lorenzo Bernini, el mismo artista que más tarde realizaría el gran baldaquino de bronce o la columnata de la plaza vaticana.

Estas cruces rojizas aún pueden verse repartidas por el templo como un recuerdo eterno de su consagración, tal y como indica a EFE el presbítero italiano Tiziano Ghirelli, que como canónigo vaticano se encarga de la acogida de los peregrinos que llegan cada día.

El monseñor, docente de Arquitectura y Artes Litúrgicas, explica que la reconstrucción de la basílica vaticana se debió a que la anterior de época imperial padecía "problemas estructurales" y "ya no era adecuada a las exigencias litúrgicas" del momento.

"A lo largo de los siglos, en torno a la tumba de San Pedro se habían acumulado numerosas construcciones funerarias, monumentos y altares que incluso dificultaban moverse por su interior", ilustra.

Pero el formidable renacimiento del templo también sirvió para demostrar al mundo la potencia y hegemonía de Roma ante el jaque de la reforma protestante.

"Sin duda fue un modo de reafirmar la unidad y la grandeza de la Iglesia católica, que se recuperaba de una grave herida interna por la posición de Lutero y los varios reformistas alemanes, franceses e ingleses que habían renunciado a la comunión con Roma", afirma.

Han pasado cuatro siglos de cismas, cónclaves y concilios para la milenaria iglesia romana pero en este tiempo esta basílica colosal de piedra, núcleo del poder pontificio, se ha ido llenando y embelleciéndose con un vasto tesoro artístico y espiritual.

El visitante suele sentirse sorprendido, cuando no empequeñecido, bajo sus bóvedas decoradas con preciosos mosaicos que parecen frescos; toma conciencia de la historia al contemplar las tumbas de los muchos papas del pasado que yacen en sus grutas o y se conmueve ante la delicada 'Piedad' que un joven Miguel Ángel esculpió en mármol.

Las celebraciones del cuarto centenario de la dedicación incluyen numerosos simposios organizados por la Santa Sede, pero también una misa conmemorativa mañana miércoles con la que el papa León XIV, recién llegado de un viaje por Latinoamérica, entrará en la inabarcable historia de este santuario.