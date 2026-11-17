Entre las líderes, las acciones que más ganaron fueron las de BBVA Argentina (+2,8 %) y Transportadora Gas del Sur (+2,7 %), mientras que las que más perdieron fueron las de Metrogas (-7,3 %) y Sociedad Comercial del Plata (-5,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia mixta, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 0,5 %, a 859 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.575 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.551,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.605 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 1,2 %, a 1.659,02 pesos por unidad.

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En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 1 %, hasta los 1.600,51 pesos por unidad.