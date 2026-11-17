"Un tramo lo ganó una empresa de España. Se llama Grupo Cuñado", reveló el presidente y director ejecutivo de la petrolera argentina YPF, Horacio Marín, en declaraciones al medio digital Neura.

El proyecto Argentina LNG, con una inversión de 51.000 millones de dólares, prevé llevar gas natural de la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta (con epicentro en la provincia de Neuquén, suroeste) a un puerto del Golfo San Matías, sobre el Atlántico, en la sureña provincia de Río Negro, y allí convertirlo en GNL en barcos de licuefacción, para su posterior exportación, en principio, a Europa.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva de gas no convencional del mundo.

El Argentina LNG incluirá la construcción de un gasoducto con tubos de 48 pulgadas con una extensión de 526 kilómetros -divididos en dos tramos- y un poliducto con caños de 24 pulgadas con la misma traza que el gasoducto.

Grupo Cuñado proveerá los tubos para un tramo de unos 200 kilómetros del gasoducto, en tanto que la empresa griega CPW lo hará para el tramo de 300 kilómetros.

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Por su parte, Tenaris -empresa del grupo siderúrgico argentino Techint- proveerá las tuberías para el poliducto.

Marín confirmó que el próximo 30 de noviembre YPF, la petrolera italiana ENI y XRG -una subsidiaria de Abu Dhabi National Oil Company- firmarán en Buenos Aires la decisión final de inversión (FID, por su sigla en inglés), que marcará el inicio del desarrollo del proyecto que implicará la mayor inversión privada en la historia del país suramericano.

Las tres petroleras han conformado la sociedad UPCO ARLNG, que tiene como principales activos cinco bloques de gas natural en Vaca Muerta con destino a la producción de GNL.

El Argentina LNG prevé, en principio, la producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL para 2031, con una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados que podría alcanzar los 10.000 millones de dólares al año.

La producción se hará en dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA.

Hasta 2031, año previsto para la puesta en operación de las dos FLNG, se prevé una inversión de 29.000 millones de dólares.

De ese monto, unos 24.000 millones de dólares estarán destinados al desarrollo de infraestructura, incluyendo los complejos industriales, ductos, instalaciones portuarias y las dos unidades FLNG.

Otros 5.000 millones de dólares se invertirán en el desarrollo del 'upstream' (extracción) y la perforación de los pozos necesarios para alcanzar el nivel de producción que permitirá abastecer a las dos unidades de licuefacción.