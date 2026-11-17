En el enclave palestino, alrededor de 1,4 millones padecen hambre aguda y cerca de dos millones (1,98 millones) necesitan asistencia urgente de cobijo ante el descenso de las temperaturas, según un comunicado conjunto difundido por ambas agencias de Naciones Unidas (ONU).

Los organismos advirtieron de que las recientes mejoras en la seguridad alimentaria siguen siendo "frágiles", ya que se deben principalmente a la asistencia humanitaria y no a la recuperación de los medios de subsistencia, los mercados o los sistemas alimentarios locales.

Mientras, "las severas condiciones invernales" ya están afectando a la población y amenazan con revertir estos avances, al dañar los refugios y los suministros de alimentos y dejar a las familias aún más expuestas.

"A menos que recibamos apoyo inmediato para ampliar la respuesta humanitaria, corremos el riesgo de que esto se convierta no solo en una crisis de refugio, sino también en una crisis de seguridad alimentaria aún más profunda", advirtió el director del PMA en Palestina, Shaun Hughes.

Según la última evaluación de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), hasta 1,9 millones de personas, el 90 % de la población de Gaza, podrían sufrir inseguridad alimentaria aguda a finales de 2026 si no se mantiene la asistencia.

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Desde principios de noviembre, al menos otros 40.000 refugios han resultado dañados o destruidos, mientras las reservas de asistencia de la OIM y sus socios "se agotan rápidamente", según denuncian.

Más de la mitad de los 1.700 emplazamientos de desplazados de Gaza se encuentran en zonas propensas a inundaciones, mientras que la población está confinada en menos del 40 % del territorio.

La mayoría de estos asentamientos necesita sacos de arena para reforzar los refugios y los caminos, y más del 40 % requiere obras de drenaje y acondicionamiento del terreno.

Para mantener las operaciones, la OIM calcula que necesita 173 millones de dólares destinados a tiendas, lonas, mantas y materiales de reparación, además de otros 9 millones urgentes para gestión de campamentos, canales de drenaje, iluminación y puntos comunitarios de calefacción.

Por su lado, el PMA afronta un déficit de 436 millones de dólares para los próximos seis meses, una falta de financiación que ya le ha obligado a reducir la asistencia: las comidas calientes se distribuyen ahora cada dos días y se han recortado tanto los paquetes de alimentos como la ayuda en efectivo.

Las inundaciones han destruido reservas alimentarias de los hogares y la contaminación por aguas residuales plantea riesgos adicionales para la salud y la seguridad alimentaria, según denuncian las agencias de la ONU.