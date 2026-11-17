Los otros vencedores fueron la coalición francesa PFAS-Free, que logró la primera ley nacional del mundo que prohíbe químicos contaminantes; el Reino de Bután, por sus políticas de protección forestal, y el fondo fiduciario Niue Ocean Wide Trust, que garantiza la preservación de las aguas del Pacífico.

Los premios, cada uno dotado con un millón de libras (1,3 millones de dólares, unos 1,18 millones de euros al cambio actual), fueron entregados este martes en una gala en su sexta edición en Bombay (la India) que contó con la presencia del heredero de la Corona británica y su esposa, Catalina, en el primer viaje internacional conjunto de los príncipes de Gales desde que la princesa se sometió en 2024 a un tratamiento contra el cáncer.

Esta mañana, la pareja destacó en su cuenta de Instagram que "la India alberga a más finalistas y ganadores del premio Earthshot que cualquier otro país", en una edición que contó con un total de quince finalistas, tres por cada categoría.

En la gala la pareja real británica hizo un guiño a la cultura local luciendo diseños de alta costura tradicional india. Catalina escogió un vestido bordado 'anarkali' rojo, mientras que el príncipe Guillermo vistió un clásico traje negro de cuello mao ('bandhgala').

Por la alfombra del evento desfilaron rostros reconocidos como la actriz británica Simone Ashley y estrellas de Bollywood como Sonam Kapoor.

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La nota musical la puso la icónica banda británica Take That, que ofreció durante la gala la primera actuación en directo de su historia en la India.

La ceremonia supuso el broche de oro a la etapa en Bombay de esta gira de tres días, en la que los príncipes sorprendieron al dejarse ver en un partido de críquet callejero o a bordo de un 'rickshaw' conducido por el propio Guillermo, antes de poner rumbo a Nueva Delhi para concluir su viaje mañana con una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi.

La elección del 'rickshaw' no fue casual, pertenece a la flota de Mahindra, la gran ganadora local de la noche. La compañía india, que ha puesto en circulación unos 400.000 vehículos eléctricos de tres ruedas en cinco años, competía en la categoría de Aire limpio por su contribución a reducir las emisiones del transporte urbano.

El otro gran peso pesado corporativo de la noche fue Ørsted, vencedor en la categoría de Reparar nuestro Clima, por pasar de ser una de las empresas europeas con mayor dependencia del carbón a convertirse en el mayor operador mundial de energía eólica marina, reduciendo sus emisiones en más de un 98 %.

El premio a Construir un mundo sin residuos recayó en la organización PFAS-Free France, artífice de una campaña ciudadana y científica que culminó en 2025 con la aprobación en la Asamblea Nacional francesa de la primera ley nacional en el mundo que prohíbe las "sustancias químicas eternas", un hito que obliga a la industria a reformular textiles y cosméticos.

En el apartado Proteger y restaurar la naturaleza, el galardón fue para el Reino de Bután, un país que absorbe más carbono del que emite y cuya Constitución obliga a mantener al menos el 60 % de su territorio bajo cubierta forestal, protegiendo un sistema hídrico del que dependen 1.600 millones de personas en el sur de Asia.

Finalmente, el fondo Niue Ocean Wide Trust se llevó el premio a Revivir nuestros océanos por crear un modelo financiero de protección marina permanente para esta pequeña isla del Pacífico. A través de la venta de compromisos de conservación a empresas y gobiernos, han blindado una zona del tamaño de Vietnam donde está totalmente prohibida la pesca.

Con estos resultados, las dos candidaturas iberoamericanas nominadas en esta edición, la ciudad española de Barcelona, en la categoría de océanos, y el sistema argentino Satellites on Fire, que usa inteligencia artificial para detectar incendios forestales, se quedaron fuera del palmarés final.