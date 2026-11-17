Cheikh Mbaye conoce bien el drama de la migración ilegal. Vivió durante 20 años en Canarias y fue cofundador y presidente de la Red Canaria de Acogida. Hace cuatro años regresó a Senegal para seguir trabajando por una migración legal y ordenada al frente de CARMA (Centro de asistencia e investigación de la migración africana).

El aumento de la migración en la ruta Atlántica, que conduce de las costas africanas al archipiélago español de Canarias, responde la crisis de confianza en el futuro, la incertidumbre y la falta de oportunidades, explica Cheikh Mbaye en una entrevista telefónica con EFE desde Taubab Dialaw, al sur de Dakar.

El perfil medio del migrante que parte de las costas de Senegal ha cambiado, apunta. "Ya no son solo jóvenes, ahora hay de todo, hasta estudiantes y personas que tienen trabajo. Se ha notado mucho el aumento de mujeres y niños, la familia entera sube en patera", continúa.

"Se van buscando una salida. Hay más conocimiento para preparar el viaje y se vence el miedo, se está normalizando", lamenta este activista senegalés.

La migración, denuncia, "es un instrumento de la política. Más allá de África, de Europa, cada uno juega su carta para favorecer sus propios intereses". Mientras, las mafias de tráfico de personas se multiplican: "Eso no se para nunca".

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"Las víctimas son los africanos, los jóvenes, los pobres, los que cogen la patera. Políticamente se está jugando con esta gente", insiste Cheikh Mbay.

Considerada una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo, el flujo de embarcaciones ilegales que utilizan la ruta Atlántica se ha disparado en las últimas semanas.

Las travesías de las embarcaciones recibidas en la pequeña isla de El Hierro duran entre cuatro y siete días, con salidas desde Senegal, Gambia y Mauritania, según los dispositivos de asistencia.

El sábado 14 de noviembre de 2026, cerca de 1.500 personas, en su mayoría senegalesas, fueron rescatadas en el mar por las autoridades españolas tras intentar llegar al archipiélago en 14 embarcaciones. Esta es la cifra más alta registrada en un solo día en 32 años, en medio de una intensa presión migratoria sobre la costa española.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas han perdido la vida o están desaparecidas en la ruta atlántica de África Occidental desde principios de 2026.

Entre los incidentes más graves está el naufragio de una embarcación en Lompoul, al norte de Dakar, que se cobró al menos 43 vidas el pasado día 7.

En dos semanas, la Armada senegalesa ha rescatado a 1.671 personas que intentaban migrar irregularmente, según medios locales que alertan de que el flujo migratorio no muestra signos de disminuir.