España y los otros gobiernos pioneros en la campaña, entre los que también figuran Brasil, México, Panamá, Filipinas, Portugal, Sudáfrica y Uruguay, se comprometieron a acelerar la prevención, la intervención y la atención sanitaria, así como a reducir la prevalencia nacional de la obesidad en un 5 % para 2030.

"Felicito a los gobiernos por el compromiso demostrado hoy para invertir la tendencia mediante la creación de entornos más saludables, la protección de los niños y la garantía de que todas las personas que viven con obesidad pueden acceder a la atención y el apoyo que necesitan", señaló en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La agencia sanitaria de la ONU recuerda que una de cada siete personas en el mundo (más de 1.000 millones) viven actualmente con obesidad, de acuerdo con la OMS, una forma de malnutrición y una enfermedad crónica.

Padecerla aumenta el riesgo de sufrir otras enfermedades no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer, alerta la OMS.

Su prevalencia se ha cuadruplicado en las últimas tres décadas entre los adolescentes, y en 2025 superó por primera vez al bajo peso como la forma más frecuente de malnutrición entre los chicos de 5 a 19 años.

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El llamamiento anima a los países a aplicar medidas para combatir la obesidad tales como el apoyo a la lactancia materna y a una alimentación complementaria adecuada durante los primeros años de vida.

También aconseja la creación de entornos escolares saludables, los impuestos sobre las bebidas azucaradas, el etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases, las restricciones a la publicidad de alimentos poco saludables, o políticas que faciliten la actividad física, entre otras medidas.

"Nuestro éxito se medirá por nuestra capacidad para garantizar que las políticas lleguen a las escuelas, los barrios y, especialmente, a las familias que afrontan mayores obstáculos para acceder a entornos saludables", destacó la ministra española de Sanidad, Mónica García, citada en el comunicado de la OMS.