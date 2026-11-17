Durante el acalorado debate previo a la votación, Tusk calificó la iniciativa de la oposición de "grotesca" y "bastante patética" y se dirigió al ex primer ministro Mateusz Morawiecki, quien presentó la moción en nombre de su agrupación "Progreso Plus", para preguntarle directamente "por qué" había llevado adelante la iniciativa.

En la votación de este martes participaron 442 de los 460 diputados: 242 votaron en contra y 200 a favor, lejos de los 231 respaldos necesarios para que se aprobase la moción, la primera que se presenta contra el actual Gobierno liberal de Tusk.

La propuesta debatida hoy era del llamado tipo "constructivo", lo que implicaba retirar la confianza a Tusk, forzarle a abandonar el Gobierno, y elegir simultáneamente a un nuevo primer ministro, en este caso el conservador Marek Jurek, expresidente del Sejm.

La moción fue impulsada formalmente por el grupo parlamentario Desarrollo Plus (Rozwój Plus), liderado por el ex primer ministro conservador Mateusz Morawiecki, y contó con el apoyo de los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS), los ultranacionalistas de Confederación y un puñado de diputados independientes y de formaciones minoritarias.

Los impulsores de la medida la justificaron debido a "la crisis constitucional más grave en años", provocada por la disputa sobre el control y la legitimidad del Tribunal Constitucional, y acusaron al Gobierno de Tusk de provocar caos institucional, carestía económica y violaciones al Estado de derecho.

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Por su parte, el presidente Karol Nawrocki, alineado con la oposición conservadora y quien mantiene un pulso abierto con Tusk, había declarado que sólo tras el resultado de la votación de hoy accedería a ratificar la reestructuración del Ejecutivo que Tusk anunció hace semanas.

El portavoz de Nawrocki, Rafał Leśkiewicz, confirmó hoy que el presidente sancionará y hará efectivos el viernes 20 de noviembre los cambios ministeriales que hasta ahora Tusk tenía decididos, pero que no pueden entrar en vigor hasta que el jefe del Estado los reconozca.