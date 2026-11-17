La iniciativa, que se votará o bien este mismo martes o mañana miércoles, ha sido impulsada por el grupo parlamentario Desarrollo Plus, encabezado por el ex primer ministro conservador Mateusz Morawiecki, quien aseguró que "Polonia se enfrenta a la crisis constitucional más grave en años".

En su opinión, esto hace que haya que "reparar la situación apartando del poder a los responsables de este caos, para luego depurar responsabilidades y castigar a los culpables conforme a la ley", según dijo en una rueda de prensa en el Parlamento.

El procedimiento, denominado en Polonia como moción de censura constructiva, someterá a votación la retirada de la confianza del Parlamento al Ejecutivo actual y propondrá de manera simultánea a un candidato alternativo para ocupar la jefatura del Gobierno, para lo cual ha sido designado el político Marek Jurek, expresidente de la Cámara Baja.

La moción cuenta con el apoyo de los 40 escaños del grupo Desarrollo Plus, además de algunos diputados independientes y de formaciones menores, por lo que las posibilidades reales de que prospere resultan muy bajas.

La coalición gubernamental de Tusk, que aglutina tanto a partidos liberales, como conservadores y progresistas mantiene una mayoría suficiente, pues controla a 248 diputados de los 460 que forman el Parlamento, mientras que la iniciativa de Desarrollo Plus debería reunir 231 votos para salir adelante.

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Desarrollo Plus es la nueva formación creada por Morawiecki tras su escisión de Ley y Justicia (PiS) en abril de 2026, y está constituida formalmente como grupo parlamentario desde el mes de julio con 40 diputados, dos senadores y tres eurodiputados.

Esta fuerza política pretende erigirse en una opción conservadora más moderada, ecléctica y centrista que la cúpula del PiS, de ideología ultraconservadora, y busca competir de forma independiente en los comicios de 2027.

La iniciativa presentada hoy responde a la situación generada por la pugna sobre el control del Tribunal Constitucional y la crisis institucional que se ha generado.

El conflicto por la legitimidad del alto tribunal mantiene enfrentados de forma permanente al Gobierno liberal de Tusk con el presidente de la República, el ultraconservador Karol Nawrocki, lo que amenaza con paralizar algunas de las principales instituciones del Estado.