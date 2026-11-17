El jefe de la Minurso realizó estas declaraciones a la cadena de televisión marroquí Medi1 TV desde el aeropuerto de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, coincidiendo con la salida del primer grupo de integrantes de la misión, el lunes.

Ivanko explicó que el primer paso del dispositivo de desmantelamiento consiste en retirar a los efectivos de la ONU desplegados por ambos lados de un muro construido por Marruecos que separa la zona de control marroquí (un 80 % de los 266.000 kilómetros cuadrados del territorio), y la "zona de amortiguamiento" (Buffer Zone) de carácter desmilitarizado.

La operación también contempla el cierre de las sedes de la misión, la retirada de sus equipos y materiales y la entrega de las llaves de sus instalaciones. El arriado de la bandera de la ONU marcará el final de la presencia de la Minurso en la zona.

"Estamos intentando que el próximo 31 de enero sea la fecha límite de nuestra presencia aquí", dijo Ivanko quien calificó de "excelente" la cooperación de Marruecos durante el proceso de liquidación.

Desplegada desde 1991, la Minurso tenía como principal objetivo organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, disputado entre Marruecos y el independentista Frente Polisario, apoyado por Argelia, desde la retirada de España en 1975.

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Un veto cruzado de EE.UU y Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU precipitó el pasado 31 de octubre el fin del mandato de la misión.

La ONU anunció recientemente que prevé repatriar a unos 160 observadores militares y retirar a aproximadamente 180 empleados civiles y personal asociado como parte del proceso de liquidación de la misión.

La Minurso actuaba como observador para documentar incidentes sobre el terreno, sobre todo desde 2020, cuando el Polisario se desvinculó unilateralmente de los acuerdos de alto el fuego con Marruecos.

Marruecos se ha comprometido a respetar el alto el fuego pactado en 1991, aunque algunos observadores apuntan que la ausencia de un mecanismo de vigilancia de la ONU puede tener consecuencias militares favorables a Rabat.