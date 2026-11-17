"La violencia no puede convertirse en un mecanismo para silenciar a quienes investigan y denuncian", afirmó en un comunicado el presidente de la SIP, Carlos Jornet.

Rodríguez, de 50 años, conducía su vehículo por San Miguel de Santo Domingo, en la provincia de Heredia, al norte de la capital, cuando le dispararon unos atacantes que iban en motocicleta, según informes de prensa citados por la SIP.

Con más de tres décadas en medios, Rodríguez ganó notoriedad en los últimos años con videos en redes en los que acusaba a políticos y funcionarios de vínculos con el narcotráfico y aseguraba que entregaba sus investigaciones a la DEA, la agencia antidrogas estadounidense.

La SIP señaló que "algunas de esas afirmaciones, cuya veracidad no había sido establecida, generaron controversias y acciones judiciales".

Entre ellas, detalló la SIP, la actual presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó una querella por difamación contra Rodríguez, a la que el Tribunal Penal de San José dio curso en febrero pasado, según informes de prensa.

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La presidenta repudió este lunes el "cobarde asesinato" del periodista y calificó el crimen de "mancha contra la libertad de expresión".

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, dijo a los medios que el comunicador había denunciado amenazas contra su vida y se encontraba en un programa de atención a víctimas y testigos, pero rechazó acogerse a un esquema de protección recomendado por la Fiscalía.

"Las amenazas que había denunciado Rodríguez deben ser consideradas en la investigación", señaló la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos.