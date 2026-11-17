Esta estrategia, implementada en el país por la Cooperación Francesa, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras instituciones, está dirigida a apoyar las acciones de estas empresas hacia mercados extranjeros con potencial de demanda, a partir del crecimiento de sus capacidades exportadoras, según explicaron especialistas.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cubanas participantes provienen de 11 provincias de la isla y de actividades en los sectores agroalimentario, tecnología de la información y la comunicación y las industrias culturales, informaron medios estatales.

Los requisitos clave para participar incluyen capacidad productiva, sostenibilidad financiera y una estrategia de exportación o experiencia previa en el comercio exterior, así como la innovación, el impacto social y el liderazgo de mujeres y jóvenes, en correspondencia con los principios de equidad y desarrollo inclusivo que promueve el programa.

Durante el encuentro, el embajador de la UE en Cuba, el alemán Jens Urban, señaló la importancia de este programa, el cual, mediante el acompañamiento personalizado a cada empresa, contribuirá al impulso de una economía para que sea "más competitiva, con mayor capacidad de generar ingresos y conectarse con otros mercados", refirió un reporte de la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Por su parte, el embajador de Francia en La Habana, Raphaël Trannoy, señaló el interés de trasmitir en la isla las experiencias de su país en la aplicación de este programa.

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En esta primera etapa de preparación, las mipymes seleccionadas, participaron en una jornada que combinó la presentación de sus modelos de negocio, el diagnóstico de sus necesidades de acompañamiento y una aproximación a las herramientas de inteligencia comercial.

En el Programa Booster, que durará entre nueve y 12 meses, también participan organismos e instituciones locales como los ministerios de Economía y Planificación, y el de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, los instituto nacionales de Actores Económicos No Estatales y, de Investigaciones Económicas, y la Cámara de Comercio de la República de Cuba.

El Gobierno de Cuba autorizó la apertura de miypmes en septiembre de 2021, poniendo fin a una prohibición que arrancó en 1969 con la estatalización de todos los negocios privados.

A principios de octubre pasado, el primer ministro, Manuel Marrero, informó que Cuba ya funcionaban unas 16.100 micro, medianas y pequeñas empresas privadas, tras la aprobación de 3.600 nuevas entidades de ese tipo como parte de la implementación de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas en junio por el Ejecutivo.

Economistas independientes han señalado que ese paquete de medidas posiciona al sector privado como un eslabón necesario y un eje fundamental ante la profunda crisis que padece la isla desde hace seis años, una situación agravada desde enero pasado luego de que EE.UU. aplicara un bloqueo petrolero y sanciones adicionales.

Organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronostican que este 2026 la isla registrará la peor contracción económica de la región, con una caída proyectada del 10,3 % de su Producto Interior Bruto (PIB).