Los resultados preliminares de la Cuenta Satélite de Vivienda del organismo autónomo mostraron que la actividad del sector superó el crecimiento del 0,6 % del conjunto de la economía mexicana y se posicionó con un valor de 1.859.806 millones de pesos (unos 100.347,8 millones de dólares).

La autoproducción aumentó un 8,2 % y concentró el 56,8 % del PIB sectorial, mientras que la producción de unidades económicas, desarrollada por el sector inmobiliario, disminuyó un 6,8 % y aportó el 7,2 % de la economía del rubro.

También crecieron los servicios inmobiliarios, un 5,8 %; la autoconstrucción, ampliación y mejoramiento, un 4,7 %; el financiamiento, un 1,7 %, y el alquiler efectivo, un 1,1 %.

Este último representó el 22,7 % de la actividad habitacional, seguido, después de la producción empresarial, por el financiamiento para comprar o mejorar vivienda, con el 4,1 %, y los servicios inmobiliarios, con el 2,8 %.

Por tipo de producción, los bienes y servicios generados por los hogares para uso final propio concentraron el 60,5 % del PIB sectorial, frente al 38,6 % de la producción para el mercado y el 0,9 % de la no destinada al mercado.

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La construcción vinculada con la edificación, ampliación y mejoramiento residencial aportó el 68,5 % de la actividad del sector.

En materia laboral, la vivienda registró 2.368.290 puestos de trabajo, equivalentes al 5,8 % del total nacional, con un aumento anual del 3,3 %, frente al descenso del 0,6 % del conjunto de la economía.

La construcción concentró el 85,1 % de estos puestos y los servicios inmobiliarios y de alquiler, el 10,4 %.

Asimismo, el Inegi dio cuenta que el 99,7 % de la oferta de bienes y servicios habitacionales correspondió a producción nacional.

Por su utilización, el 68,3 % se destinó a inversión fija y el 28,9 % al consumo de los hogares.