Los crímenes fueron perpetrados "a sangre fría", según informó la emisora Radio Télé Galaxie, una de las que denunció las represalias de las bandas armadas y, según la cual, ya son diez los jóvenes asesinados por el apoyo popular que empiezan a mostrar los haitianos al mandatario salvadoreño, que envió más de 2.000 soldados a Haití.

Los asesinatos han tenido lugar en la planicie de Cul-de-Sac, en la zona de Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe, donde el 18 de octubre fueron atacados cuatro soldados salvadoreños que hacían parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), cuyo paradero se desconoce desde entonces, lo que motivó el envío del contingente militar por parte de Bukele.

Según distintos medios locales, miembros de bandas armadas revisan en las zonas bajo su control los teléfonos móviles de los civiles, que son castigados cuando encuentran en ellos muestras de apoyo a El Salvador.

La denuncia coincide con la movilización popular convocada hoy en Puerto Príncipe y otras ciudades haitianas por jóvenes del movimiento Relèv (Relevo), con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, para expresar su respaldo a la intervención de las fuerzas salvadoreñas que han ayudado a expulsar a las bandas armadas de varios sectores de la capital.

Las operaciones de los militares salvadoreñas son alentadas por creadores de contenido que difunden en redes sociales mensajes de apoyo a Bukele y su tropa y festejadas por buena parte de la población haitiana, que hace dos semanas empezó a expresar en las calles su apoyo al mandatario por su guerra contra las pandillas.

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Ese respaldo ha disgustado a los jefes de las bandas armadas, que también utilizan las redes sociales para criticar la operación militar extranjera y han tomado represalias contra la población civil también en las localidades de Lilavois, Carrefour y Fontamara, todas de la periferia de Puerto Príncipe.

En Croix-des-Bouquets, miembros de la banda 400 Mawozo, que habían huido tras ser expulsados por la tropa salvadoreña, regresaron y han vuelto a aterrorizar a la población civil, ante la falta de un plan de consolidación de los espacios conquistados por los militares.

Mientras tanto las operaciones, en las que además de los salvadoreños participan la Policía Nacional de Haití, la Fuerza de Supresión de Pandillas y la Fuerza de Tarea de la empresa de seguridad privada Vectus Global, creada en Estados Unidos y contratada por el Gobierno haitiano, continúan en los feudos de los principales jefes de las bandas en distintas zonas de Puerto Príncipe.