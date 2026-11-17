Durante su encuentro en Shenzhen (sureste de China), antes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pafícico (APEC), Xi aludió al décimo aniversario de la asociación estratégica integral entre China y Chile y al vigésimo de la entrada en vigor del tratado bilateral de libre comercio, informa la agencia oficial de noticias Xinhua.

"Deseo, junto con el presidente Kast, (...) mantener el rumbo correcto y trazar conjuntamente un plan para el desarrollo de las relaciones entre ambos países", indicó el mandatario chino.

Xi habló de "estructuras económicas complementarias" entre ambas naciones, así como de "promover la cooperación tradicional" en comercio, energía, recursos mineros, construcción de infraestructuras y astronomía, y de ampliarla a ámbitos "emergentes" como IA, investigación científica polar o exploración de las profundidades marinas.

"China está dispuesta a trabajar junto con los países latinoamericanos para aportar mayor certidumbre a la paz y el desarrollo de la región de América Latina, y a ser impulsores de la cooperación entre China y América Latina", agregó Xi.

Por su parte, Kast destacó en declaraciones a la prensa que las relaciones con Pekín "se han mantenido estables más allá de situaciones internas", y celebró la "confianza" construida junto a China para "progresar juntos".

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"Junto con nuestra delegación, también tuvimos un encuentro de empresarios chilenos con empresarios chinos, que para nosotros es muy relevante. Son nuestro principal socio comercial, y eso lo valoramos y lo cuidamos", agregó el presidente chileno.

Además, según el despacho de Xinhua, Kast recordó que China es el principal destino de las exportaciones chilenas de productos agrícolas y minerales, y apostó por reforzar la cooperación en otros sectores como los vehículos eléctricos.

Este fue el primer encuentro entre Xi y Kast después de que este último asumiera la presidencia en marzo, y se produce tras las críticas de Pekín al acuerdo alcanzado por Chile y Bélgica para presentar una candidatura conjunta a la sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar, cuyas funciones proponen repartir entre Valparaíso y Bruselas.

Kast llegó a Shenzhen -donde mañana almorzará con su homóloga peruana, Keiko Fujimori- tras realizar una visita oficial en Vietnam, parte de una gira asiática que concluirá en Japón, donde sostendrá una reunión con su primera ministra, Sanae Takaichi, entre otros encuentros de alto nivel.