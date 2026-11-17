Le Pen aseguró en una conferencia de prensa que su "reforma de las pensiones está plenamente financiada" y aseguró que además permitirá dividir a la mitad de aquí a 2032 "el déficit heredado de Emmanuel Macron".

Insistió en que ella defiende el actual sistema de pensiones por reparto, en el que los cotizantes actuales pagan las pensiones de los jubilados porque "garantiza el modelo social francés" y que "debe ser defendido y preservado".

Un sistema que a su parecer no garantizan las reformas pasadas, en particular la última durante el mandato del todavía presidente Emmanuel Macron, que no sólo "no han aportado una respuesta duradera" sino que por la oposición que han generado "ha parasitado cualquier otra reforma social y económica", aseguró.

Según su análisis, el déficit que arrastra actualmente el sistema se debe a "las cargas no financiadas" que se le han transferido, y citó entre otras los sistemas de prejubilaciones, y por eso considera que lo que hay que hacer es liberarlo de esas medidas y así, aseguró, no será necesario retrasar más la edad de jubilación.

De forma que, según su plan, la edad mínima de jubilación estará entre los 60 a los 62 años (en la última reforma, ahora suspendida, debía subir de 62 a 64) en función de la edad con la que se empezó a trabajar y no cambiará la edad tope de 67 años con la que uno podrá jubilarse con una pensión completa aunque no haya cubierto el periodo de cotización, que será de 41 a 42 años.

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Le Pen criticó sobre esos puntos las propuestas de sus principales rivales en la carrera al Elíseo. La del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, que promete bajar la edad mínima de jubilación a 60 años "porque es infinanciable" y la del conservador Edouard Philippe, antiguo primer ministro de Macron, porque al querer elevarla a 65 años haría que el país "volviera a 50 años atrás".

Para la líder de la extrema derecha, el reto es "conciliar justicia social y eficacia económica", que no cree "que sean contradictorias, sino complementarias".

Le Pen, que aseguró que si gana las elecciones del año próximo durante su mandato de cinco años las pensiones tendrán garantizadas la indexación con la inflación, indicó que para crear la "pata de capitalización" complementaria han tenido que "ser imaginativos" teniendo en cuenta la delicada situación financiera del país.

El dinero que irá a la capitalización no vendrá de cotizaciones adicionales, sino de algunas que ya existen, por ejemplo para la formación, que se redirigirán para ese fin.

De acuerdo con los esquemas que presentó, se aportarán unos 500 euros anuales que irán a un fondo de pensiones con el que espera conseguir un rendimiento de entre el 4 % y el 6 % anual y permitirá, al final de una carrera completa, disponer de un capital de unos 81.000 euros de media, lo que se traducirá en unos 340 euros de complemento mensual para la pensión a la que se tenga derecho por el sistema de reparto.