"En una democracia, hay que tener en cuenta la aceptabilidad social de las reformas", señaló este martes Le Pen en una conferencia de prensa en la que presentó su plan para el sistema de pensiones, sobre el que insistió en que "será bueno porque es justo".

Su propuesta pasa por establecer una edad mínima de jubilación entre 60 y 62 años en función de a qué edad se empezó a trabajar (los que empezaron antes de los 20 serían los que primero se podrían retirar) y un periodo de cotización de entre 41 y 42 años para poder disfrutar de una pensión completa.

Con la última reforma que se adoptó en 2023 pero que está congelada hasta después de las elecciones de la próxima primavera, la edad mínima de jubilación debía subir de 62 a 64 años y el periodo de cotización aumentaría de 42 a 43 años.

Le Pen y su mano derecha Jordan Bardella explicaron que esas condiciones más favorables que proponen se compensarían en términos financieros con un endurecimiento de algunas reglas, como el aumento de las penalizaciones por no haber cubierto el periodo completo de cotización o incitaciones para que sigan activas personas al final de su vida laboral.

El responsable de la elaboración de esta reforma, Jean-Philippe Tanguy, justificó por el modelo de sociedad que defiende su partido, la Agrupación Nacional (RN), diferente de la tradición germánica, el hecho de rebajar la edad mínima de jubilación a contracorriente de lo que se hace en el resto de Europa, para tener en cuenta el envejecimiento de la población.

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En cualquier caso, la líder de la extrema derecha francesa hizo hincapié en que las reformas que proponen están "trabajadas, cifradas, son serias" y cumplen la condición de "la aceptabilidad social".

Algo que a su juicio no ocurrió con la de 2023, que se adoptó sin voto en el Parlamento y con muchas protestas en la calle, y que dijo que ha imposibilitado otras reformas económicas y sociales.

"El sistema de pensiones -argumentó- no está desconectado del resto de la economía".

En cuanto a la programación de su reforma, en caso de que gane las elecciones y acceda al Elíseo el próximo mes de mayo, Le Pen precisó que la anterior reforma quedará anulada "el 1 de enero de 2028".

Preguntada sobre las condiciones políticas para que se apruebe su propuesta, dijo que se decanta porque eso se haga mediante un debate parlamentario, pero avisó de que si no dispusiera de una mayoría suficiente en las cámaras, no excluye someter su texto a referéndum.

Uno de los puntos más novedosos de su plan es que instauraría "un pilar de capitalización obligatoria que se financiaría con una serie de cotizaciones que ahora sirven, por ejemplo, para financiar la formación profesional o la vivienda social.

Según sus cálculos, con ese sistema se podría acumular un fondo de unos 900.000 millones de euros "en una generación" del que se beneficiarían todos los pensionistas en el futuro.

A partir de unas cotizaciones medias de unos 500 euros anuales por asalariado o funcionario, su equipo ha calculado que al término de una vida laboral se podría acumular un capital final de 81.000 euros de media que permitiría un complemento de pensión de unos 340 euros al mes.