Tras 13 años de espera, el 19 de noviembre regresa ‘GTA VI’ (PS5, XBox Series), el videojuego más ambicioso de la historia. Su predecesor de 2013, ‘GTA V’ ya pulverizó todos los récords tras vender alrededor de 225 millones de copias, casi la mitad de los 470 millones de juegos que ha vendido una saga cuyo primer título llegó en 1997.

Según el analista de mercado especializado en videojuegos Newzoo, se espera que solo en su primera semana esta sexta entrega podría alcanzar los 50 millones de juegos vendidos e ingresar 4.500 millones de dólares, el triple de los entre 1.000 y los 1.500 millones de dólares que habría costado su desarrollo y que lo sitúa como el más caro de la historia.

Cifras que respaldan a los videojuegos como la mayor industria cultural en ingresos, por encima de música o cine. Por dar contexto, la película más taquillera de la historia, “Avengers: Endgame” (2019) recaudó cerca de 2.900 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto que rozó los 360 millones de dólares.

Un título que saca músculo con un alarde de realismo gráfico y técnico incomparable hasta la fecha. ‘GTA VI’ no tiene apenas filtros y su historia, como es habitual en la saga, es una mirada incómoda al lado más sórdido del capitalismo occidental.

Esta nueva entrega se centra en la vida de dos personajes: Lucía, recién salida de prisión y primera protagonista femenina de la saga, y Jason, su pareja. Una suerte de ‘Bonnie & Clyde’ que deberán realizar atracos, lidiar con todo tipo de criminales y escapar de la policía en la enorme extensión de Leónida, un mapa inspirado en el estado de Florida.

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Un juego en el que todo es inmenso, plasma hasta el más mínimo detalle de la vida real y muestra un mundo que no esconde las bandas de drogas, los excluidos sociales, la corrupción, la violencia, la adicción a las redes sociales o la desigualdad.

“Maravillas arquitectónicas aparte quizás GTA VI sea lo más grande que ha creado la raza humana. Los GTA no crean una cultura específica sino que resumen la del momento. Lo valioso que tiene es el grado de interacción y la capacidad de inmersión. Por muy parecido que sea al cine, ir más allá lo convierte en inmortal al ser un simulacro de libertad”, asegura a EFE el director de cine y aficionado a los videojuegos, Nacho Vigalondo.

Para Vigalondo, autor de películas como ‘Los cronocrímenes’, la violencia implícita en el juego es algo que el jugador decide y las críticas a su desarrollo algo ya recurrente: “Los videojuegos se han utilizado habitualmente como una forma de desviar debates urgentes. Les podrán acusar de muchas cosas, pero no de crear asesinos”.

Es por eso por lo que el título cuenta con una clasificación PEGI 18 en Europa, lo que implica que es un juego exclusivamente dirigido para adultos.

Un videojuego que permite contratar trabajadoras sexuales e interactuar en clubes para adultos, ejercer violencia indiscriminada contra transeúntes o policías, atracar bancos, robar a personas, agredir, drogarse, humillar, acosar, usar redes sociales, conducir sin límites todos los vehículos que imaginemos, hacer deporte e incluso alimentar animales con las víctimas de las atrocidades de los personajes.

Al margen de seguir una narrativa con una historia principal, el título da libertad absoluta a los jugadores para deambular por el universo creado por RockStar Games a su antojo y hacer (literalmente) lo que quieran con los personajes.

“No puedes dejar de reconocer su influencia cultural ni su atractivo masivo para todas las generaciones. Si pensamos que ese juego puede ser peligroso por su violencia es porque su realidad se parece bastante al mundo real”, destaca por su parte en una entrevista con EFE el escritor Juan Gómez Jurado, autor de la trilogía ‘Reina Roja’.

El escritor, muy aficionado a los videojuegos, nos revela que ya lo tiene descargado de cara al lanzamiento a pesar de que el anterior título no llegó a engancharle: “Está muy bien hecho y tiene todo mi respeto pero no mi corazón. Mantiene un argumento clásico a una escala gigantesca. Es el acontecimiento cultural del año indiscutiblemente porque hay millones de personas esperando”.

El lanzamiento ha desatado la locura en medio mundo. Las reservas antes del lanzamiento superan el récord de 10 millones de copias (de un juego que su edición más básica cuesta alrededor de 80 euros), mientras que se estima que cerca de 1,5 millones de estadounidenses pedirán el día libre para jugar, lo que supondrá un impacto en la productividad del país de 1.000 millones de dólares, según análisis publicados en medios locales.

Empresas como la californiana Logitech, especializada en productos periféricos del sector de los videojuegos, dará el día libre a sus cerca de 7.000 empleados en todo el mundo para que disfruten el primer día del juego.

Más inverosímil es la propuesta del 9º Batallón de Ingenieros de Brigada del Ejército de EEUU en Georgia, que ha ofrecido un permiso de 4 dias para jugar a aquellos soldados que firmen un contrato de 2 años de permanencia o, dentro de la campaña electoral en España, la agrupación ‘Independientes por Madrid’ se presenta con la estética de GTA bajo el lema #MadridSinLey, al margen de realizar el sorteo de 3 copias del juego.

Un lanzamiento a medio camino entre el cine y el videojuego, técnicamente incomparable, con una banda sonora que ha permitido organizar un festival de música (real) en Miami y una narrativa que daría para varias novelas. En definitiva, un acontecimiento cultural en sí mismo que marcará, como sus predecesores, un punto de inflexión a nivel mundial.