"En Argentina, el mercado interno muestra un crecimiento constante en la adopción de motorizaciones sustentables", resaltó el Ministerio de Economía argentino en un informe sobre la cadena de valor del sector automotriz publicado este lunes.

Los autos que se mueven con gasolina y diésel todavía dominan las ventas en Argentina, pero los electrificados -un segmento que incluye híbridos (HEV), híbridos suaves (MHEV), eléctricos puros (BEV) e híbridos enchufables (PHEV)- avanzan a ritmo acelerado.

"La tecnología electrificada, que inició su registro con solo tres unidades en 2009, demostró una trayectoria ascendente, alcanzando las 13.463 unidades patentadas (vehículos nuevos vendidos y registrados) durante 2024", precisa el informe oficial.

En 2025, las ventas treparon a un récord de 25.556 unidades, lo cual, según el Gobierno argentino, "refleja una aceleración en la penetración de mercado de esta tecnología, en el marco de las políticas públicas de incentivos para importar autos híbridos y eléctricos".

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina (Acara), mientras en 2025 los autos híbridos y eléctricos representaron un 4,6 % del total de los vehículos nuevos vendidos en Argentina, en los primeros nueve meses de 2026 ese peso escaló al 16,1 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre enero y septiembre pasados, se registraron en Argentina 66.265 vehículos nuevos con motorización híbrida o eléctrica, volumen que casi cuadruplica al de igual período de 2025.

Este desempeño se dio en un contexto de retracción del mercado total de vehículos nuevos en Argentina, que a septiembre acumuló una caída interanual del 13,5 %.

Por tecnología, los híbridos no enchufables (HEV) lideran las ventas, con un 53 % del total; seguidos por los híbridos enchufables (PHEV), con un 22 %.

En el segmento de los híbridos el crecimiento de los autos fabricados en China es exponencial, alimentado por una política de beneficios arancelarios para la importación y una agresiva estrategia comercial por parte de los fabricantes, con apertura de locales comerciales en Argentina y fuertes campañas de publicidad.

Según Acara, los vehículos híbridos de origen chino ya concentran el 27 % del mercado total de la electromovilidad y experimentaron un salto interanual del 2.655 % en los primeros nueve meses del año.

En contraste, los híbridos brasileños (que ingresan sin arancel) tienen una participación del 19 % y crecen a un ritmo mucho menor (+17,6 % interanual).

Por marcas, Toyota mantiene el liderazgo en ventas en el mercado argentino (19,9 %), pero la china BYD, que desembarcó hace tan solo un año, ya le pisa los talones (18,5 %). La japonesa se enfoca en los HEV y la china domina en los enchufables.

Según fuentes del Gobierno argentino, este lunes directivos de Toyota ratificaron ante el Ejecutivo de Javier Milei que invertirán unos 1.300 millones de dólares para construir una nueva planta en Zárate, en la provincia de Buenos Aires y a unos 90 kilómetros de la capital, con vistas a iniciar en 2030 la fabricación de la camioneta híbrida Tacoma.

La otra noticia del mercado la protagoniza Tesla. La empresa dirigida por Elon Musk anunciará formalmente el próximo viernes su desembarco en Argentina.

Según confirmaron a EFE fuentes de la compañía, desde ese día Tesla comercializará en el país suramericano los modelos Model 3 y Model Y, 100 % eléctricos.