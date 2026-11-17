Lula se expresó de esta manera en una conversación con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, grabada el lunes y difundida íntegramente este martes por el PSOE, en la que escenificó su apoyo al candidato socialista de cara a las próximas elecciones tras cancelar un acto público por afonía.

El mandatario brasileño aseguró que es "muy importante" que Sánchez gane el 29N y consideró que es el único líder progresista en Europa.

"El pueblo necesita a alguien que tenga responsabilidad, que tenga historia, biografía, y creo que eres la persona indicada para seguir defendiendo la democracia en Europa y ayudándonos a defenderla en América Latina", le dijo.

Tras hacer hincapié en que todos los progresistas deben trabajar para defender la democracia porque si no va a perder frente a la extrema derecha, defendió que Sánchez ha participado activamente en el intento de reorganizar a los demócratas en el mundo.

El presidente brasileño cree que es importante que el pueblo español tenga presente lo que está pasando en un mundo que cree que está sin liderazgo y avanzó que él respetará la decisión que salga de las urnas el 29N.

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Pero ante ese reto, insistió: "Construye en tu cabeza la España que deseas, la España con la que sueñas, y después, en función de tu sueño, elige a tu presidente".

Subrayó que le da tranquilidad la experiencia histórica de lucha del pueblo español, una lucha que el movimiento social dice que debe mantener.

Además, aseveró que el mundo necesita "más comprensión y más participación" y no menos.

Por su parte, Sánchez insistió en el ejemplo que es para él la victoria de Lula en las últimas presidenciales después de las encuestas que tenía en contra y señaló que es muy optimista ante los comicios porque está convencido de que los ciudadanos no olvidan la respuesta que la derecha neoliberal dio a crisis anteriores mediante recortes.

Además, destacó que el cambio que podría haber en España no es una alternativa, sino una "involución", como cree que ocurrió en Estados Unidos o Argentina, o pasó en el Brasil del expresidente Jair Bolsonaro.