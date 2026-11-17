Después de que el Elíseo adelantara que se esperaba la firma bilateral de varios pactos, Macron y Anwar comparecieron conjuntamente y abordaron tanto los acuerdos suscritos como la decisión de elevar las relaciones entre sus países al nivel de asociación estratégica.

El Ministerio de Exteriores de Malasia difundió en la red social X los "acuerdos clave y documentos de cooperación" firmados con Francia, que incluyen memorandos de entendimiento en materia de minerales críticos y energía, así como pactos para fortalecer la colaboración en defensa y seguridad.

"Hemos hecho algo único, sin precedentes, en materia de minerales (críticos). Nosotros no exportamos materias primas, pero con Francia lo aceptamos porque se han comprometido a procesar estas materias y a trabajar con Malasia como un equipo", afirmó Anwar en la rueda de prensa.

Macron, por su parte, aludió a un proyecto entre las empresas Carester y Malaco que aseguró que no solo consistirá en extraer minerales críticos de Malasia, sino que el procesamiento se llevará a cabo en el país del Sudeste Asiático, aunque habrá ciertos "volúmenes y capacidades reservados", incluida la posibilidad de refinar en Francia.

El Gobierno francés avanzó la semana pasada que habría un anuncio "significativo" sobre tierras raras destinado a reforzar la soberanía francesa y europea y la resiliencia de las cadenas de suministro en un sector estratégico.

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Sobre el acuerdo energético, el mandatario galo aseguró que París quiere avanzar en materia de gas licuado con Kuala Lumpur, sede del gigante Petronas, mientras que en materia de defensa anunció el lanzamiento de "un centro franco-malasio contra las amenazas híbridas" para formar a militares y civiles.

Macron, que visita Malasia por primera vez desde que se convirtió en presidente de Francia (2017), abordó asimismo con Anwar iniciativas relacionadas con el negocio de semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías digitales, sin que se conozcan detalles por el momento.

El líder galo también visitó Camboya, donde suscribió una treintena de acuerdos bilaterales y participó en la cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF).

Durante su gira asiática, Macron reconoció en X haber cometido "errores" en el poder, cuando atraviesa la fase de mayor impopularidad de sus dos mandatos y faltan seis meses para pasar el relevo a quien gane la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas del próximo 2 de mayo.