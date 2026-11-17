La compañía estadounidense explicó en un comunicado con fecha del lunes que ha reforzado durante el último año sus sistemas de detección mediante modelos de inteligencia artificial capaces de identificar contenidos sensibles antes de que los usuarios los denuncien.

"Hoy, nuestros sistemas mantienen fuera de las recomendaciones una mayor cantidad de estos contenidos, incluidos los sexualmente sugerentes y los que muestran violencia", indicó Meta.

Los cambios afectan a las publicaciones que Instagram recomienda a los usuarios desde cuentas que no siguen, en secciones como Reels o Explorar, y no suponen una prohibición general de esos contenidos.

Según la empresa, las denuncias de los usuarios indios sobre publicaciones recomendadas se han reducido aproximadamente a la mitad respecto a hace un año, aunque no facilitó cifras que permitan comprobar la magnitud de esa disminución.

El anuncio llega después de que el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India remitiera el 10 de octubre una advertencia a Meta para exigir una revisión de sus sistemas de clasificación y recomendación de contenidos.

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El Gobierno pidió evitar que los algoritmos amplificaran de forma desproporcionada publicaciones engañosas o manipuladas y que los usuarios quedaran expuestos a una única narrativa sobre acontecimientos de actualidad.

La comunicación coincidió con una serie de protestas contra las autoridades electorales indias que adquirieron amplia difusión en las redes sociales, aunque el documento gubernamental no mencionaba ninguna movilización específica.

La organización Internet Freedom Foundation criticó entonces las instrucciones del Gobierno por considerar que podían facilitar restricciones a la expresión política sin órdenes formales de retirada de contenidos.

Meta, que atribuye las modificaciones a las preferencias expresadas por sus usuarios, no ha vinculado directamente los cambios anunciados con las exigencias del Ejecutivo indio.