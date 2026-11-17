Durante la apertura de la conferencia anual Microsoft Ignite, que se celebra del 17 al 20 de noviembre, Nadella calificó la interrupción del servicio como un recordatorio de lo "crítica" que resulta la infraestructura digital para el funcionamiento diario de las organizaciones en todo el mundo.

"Sabemos la confianza que depositan en nuestros servicios y nos tomamos esa responsabilidad muy en serio. En ese contexto, sé que tenemos trabajo por hacer para proporcionar esa resiliencia con la que puedan contar ustedes y el mundo", afirmó el directivo ante los asistentes al evento que respondieron con un aplauso.

Asimismo, el líder de la empresa de software subrayó el compromiso de la compañía por "aprender y mejorar de forma continua", y agradeció explícitamente el esfuerzo de los equipos tecnológicos de sus clientes por mantener la continuidad operativa de sus respectivas organizaciones durante la incidencia.

"Un enorme agradecimiento desde el fondo de mi corazón por todo lo que hacen por sus organizaciones y por todo el ecosistema", anotó Nadella.

Las declaraciones de Nadella llegan un día después de que el vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma de Microsoft, Charles Lamanna, explicara que la caída global registrada entre el jueves y el viernes de la semana pasada se debió a una combinación de tres factores técnicos, descartando un ciberataque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según detalló Lamanna, un "defecto latente" introducido en una actualización de julio, que no se había manifestado en los laboratorios de prueba, se activó al coincidir un aumento de la carga en las puertas de enlace de red con una reducción de casi el 14 % en la capacidad de los servidores por una falla previa.

Esta conjunción provocó una sobrecarga en cascada que, en su punto más crítico, dejó sin respuesta a más del 80 % de los servidores de la plataforma, afectando el acceso mundial a herramientas como Outlook, Teams y Copilot.

La compañía no publica una cifra total de sus usuarios ni de los afectados por la caída.

A finales de 2025, Microsoft 365 superaba los 450 millones de licencias de pago, entre ellas licencias empresariales y educativas. Por separado, la compañía se acercó a los 95 millones de suscriptores de planes individuales.

Pese al incidente de la semana pasada, Nadella centró el resto de su intervención inaugural en el despliegue de la inteligencia artificial empresarial, presentando a Copilot como el nuevo "sistema operativo para el trabajo" y anunciando la disponibilidad general de nuevas herramientas autónomas y bases de datos corporativas como Work IQ.