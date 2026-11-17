Según el Ministerio del Interior del cantón bosnio occidental de Una-Sana, varios heridos declararon a la policía local que las lesiones que presentaban fueron causadas por los golpes recibidos al tratar de cruzar la frontera hacia el territorio de la Unión Europea (UE).

Las acusaciones, rechazadas por Zagreb, coinciden con un reciente comunicado de la ONG SOS Balkanroute (Ruta de los Balcanes) que denuncia la devolución en caliente (prohibida por el derecho comunitario) a Bosnia-Herzegovina este mes de 53 migrantes, entre ellos tres mujeres y dos menores, de los cuales una decena resultaron heridos, la mitad de ellos de gravedad.

Según los activistas, los agresores fueron unos 15 policías croatas encapuchados.

"La policía croata vino y nos atrapó. Huimos y nos escondimos en el bosque. Nos volvieron a atrapar y nos golpearon mucho; me rompieron el brazo", relató a la televisión pública bosnia BHRT uno de los heridos, procedente de Pakistán.

El Hospital Cantonal de Bihac atendió a ocho personas, dos con fracturas óseas y otras dos que tuvieron que ser hospitalizadas tras comenzar a toser sangre, confirmó a la emisora la doctora Amel Mizic, jefa del Centro de Medicina de Urgencias.

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El presidente de SOS Balkanroute, Petar Rosandic, afirmó que no se trata de un incidente aislado, sino de un patrón de violencia que se repite desde hace tiempo en fronteras exteriores de la UE.

La organización ha exigido una investigación independiente y urgente por parte de las autoridades croatas, así como una respuesta de las instituciones europeas.

El ministro del Interior de Croacia, Davor Bozinovic, negó que los agentes croatas hayan recurrido a la violencia.