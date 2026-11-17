Unos 6.000 manifestantes, indicaron los organizadores en redes sociales, marchan hacia el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas, donde tiene lugar la cumbre, tras acampar desde el domingo en las calles de la urbe contra la visita del mandatario estadounidense.

Entre pancartas con lemas como "Trump, vete a casa" o "Fuera el imperialismo", algunos manifestantes quemaron efigies del republicano, en una marcha, según el diario local The Inquirer, marcada por la "tensión" entre las fuerzas de seguridad y los asistentes, que denunciaron el "acoso" policial, al tiempo que acusaron al Gobierno de obstaculizar el derecho a la protesta pacífica.

Trump aterrizó este martes en Filipinas, en su primera visita al país en nueve años, para iniciar una gira asiática que, además de su agenda en el archipiélago, incluirá encuentros con los líderes de India y Japón, pero que tendrá su principal cita en la ciudad china de Shenzhen, donde se reunirá con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladímir Putin, respectivamente.

El archipiélago ha sido escenario de protestas desde la semana pasada, la mayoría de ellas centradas en el rechazo al acuerdo Pax Silica, una iniciativa impulsada por Washington para establecer un centro tecnológico en el norte de Filipinas.

El convenio, suscrito por Manila el pasado abril, fue impulsado internacionalmente por Estados Unidos para blindar las cadenas de suministro de semiconductores y minerales críticos para la inteligencia artificial (IA) con la intención de reducir la dependencia global de China.

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Manila vivió el domingo una de las jornadas de movilización más multitudinarias, coincidiendo con la apertura de la cumbre de la ASEAN y marcada por una intervención policial que se saldó con más de 200 manifestantes detenidos, una cifra que los medios locales elevaron a 300.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional denunciaron que esta detención a gran escala vulneró el derecho a la protesta y a la libertad de reunión, y alertaron de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, además de ataques indiscriminados contra la prensa.

Filipinas, que ostenta este año la presidencia rotatoria de la ASEAN, acogió hasta este martes reuniones con más de una veintena de líderes mundiales.