"Nuestros mares son las arterias vitales de nuestra prosperidad compartida. Garantizar su seguridad y la libertad de navegación es responsabilidad de todos", afirmó posteriormente el mandatario durante la cumbre entre la India y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Modi anunció además una iniciativa para mejorar la seguridad de los marinos, "poniendo en marcha una iniciativa para la seguridad de los marinos.

Las propuestas llegan en un momento de disputas territoriales en el mar de China Meridional, donde Pekín mantiene reclamaciones sobre extensas zonas marítimas que también reivindican varios países del Sudeste Asiático, entre ellos Filipinas y Vietnam.

"Los conflictos están aumentando la presión sobre los alimentos, los combustibles y los fertilizantes. Los buques y sus tripulaciones también están siendo objeto de ataques en las vías navegables internacionales", advirtió Modi, sin mencionar países ni incidentes concretos.

En el ámbito económico, el primer ministro propuso ampliar la cooperación con ASEAN en minerales críticos y energía nuclear civil, dos sectores estratégicos para la transición energética, además de ofrecer visados electrónicos gratuitos a los turistas procedentes de sus once países miembros.

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Los líderes de la India y ASEAN adoptaron asimismo una declaración conjunta sobre cooperación ante desastres naturales.