"El cambio de la perspectiva a estable refleja la disminución significativa del riesgo de un deterioro sostenido de los indicadores fiscales y de deuda de Panamá", sostuvo Moody’s en un comunicado.

La calificadora explicó que ese escenario macroeconómico más favorable está marcado por una recuperación de la actividad económica, mayores ingresos públicos y medidas de control del gasto que acercan la deuda gubernamental a una fase de estabilización.

La calificadora destacó que el déficit del sector público no financiero se redujo al 3,7 % del producto interno bruto (PIB) en 2025, frente al 6,2 % registrado en 2024, mientras que para 2026 y 2027 prevé que el crecimiento económico alcance el 5 % los dos años.

La agencia proyecta que el déficit fiscal disminuirá al 3,4 % del PIB en 2026 y al 3 % en 2027, lo que permitiría estabilizar la deuda pública en torno al 66 % del PIB antes de iniciar una reducción gradual.

Entre los factores que respaldan esta mejora, Moody’s mencionó la reforma del sistema de pensiones aprobada en 2025, que redujo presiones fiscales de mediano plazo, así como una administración tributaria más sólida y una consolidación del gasto que ya no depende exclusivamente de recortes a la inversión pública.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También resaltó la recuperación de las operaciones del Canal de Panamá, cuyos ingresos aumentaron un 16,6 % en el año fiscal 2026, hasta los 6.600 millones de dólares, impulsados por el incremento de los tránsitos de buques y el tonelaje.

La agencia consideró además que los avances hacia una posible negociación sobre la reapertura de la mina Cobre Panamá podrían reducir incertidumbres fiscales y abrir oportunidades adicionales para las exportaciones, la inversión y los ingresos estatales, aunque aclaró que sus proyecciones no contemplan una reanudación de la actividad minera.

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, afirmó a través de un comunicado que la decisión de Moody’s reconoce los resultados de la gestión fiscal del país y los avances en materia de pensiones y administración de la deuda.

“Esta decisión reconoce resultados concretos: cumplimos la meta fiscal, aprobamos la reforma de pensiones y gestionamos la deuda con prudencia. La perspectiva estable se sostiene en lo que el país ya ha logrado, no en supuestos; cualquier solución sobre la mina será un impulso adicional", señaló Chapman.

Así, añadió: "Seguiremos con disciplina y transparencia para que esta confianza se traduzca en mejores condiciones de financiamiento y más recursos para los panameños”.

No obstante, Moody’s advirtió que el país mantiene debilidades fiscales frente a otras economías con calificaciones similares, debido a una reducida base de ingresos públicos, elevados pagos de intereses y rigideces presupuestarias que limitan la capacidad de maniobra del Gobierno.