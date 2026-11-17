En el tercer trimestre, el más seguido por Wall Street, Nvidia tuvo un beneficio de 65.300 millones, un 105 % más interanual, y una facturación de 115.800 millones, un 103 % más, la inmensa mayoría procedentes del segmento de centros de datos, según un comunicado.

Estos resultados son anteriores a la reciente crisis en Nvidia, que ha desembocado en la dimisión del que fuera su director ejecutivo los últimos 33 años, Jensen Huang, por un escándalo en torno a sus relaciones extramaritales, incluyendo una con una presunta espía china.

La jefa financiera de Nvidia, Colette Kress, que ha sustituido a Huang como directora ejecutiva interina, destacó en la nota que la empresa es "una líder tecnológica excepcional" con una "innovación incesante" y señaló el "explosivo arranque" del chip Vera Rubin.

"Vera Rubin ha tenido un explosivo arranque, nuestra hoja de ruta avanza según lo previsto y nuestra ambición nunca ha sido mayor", detalló la ejecutiva, que hoy liderará la conferencia telefónica para comentar los resultados entre grandes expectativas sobre el futuro de la firma.

El segmento de Centros de Datos ingresó 107.610 millones en el trimestre (un 110 % más interanual), divididos entre el negocio de 'Hyperscale' (60.136 millones) y el de 'Nubes de IA, Industrial y Empresa', apodado ACIE por sus siglas en inglés (47.474 millones).

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El chip Vera Rubin "aportó casi 20.000 millones en ingresos q/q (respecto al trimestre anterior), con una contribución sólida y diversa tanto en 'Hyperscale' como en ACIE", detalló la firma en una presentación complementaria.

El segmento de 'Edge computing', mientras, ingresó 8.234 millones (un 42 % más interanual).

De cara al cuarto y último trimestre del ejercicio fiscal, Nvidia dijo que espera una facturación de 130.000 millones, pero "no asume ningunos ingresos de computación de Centros de Datos de China en sus previsiones".

El Gobierno del presidente Donald Trump limitó el lunes el acceso a chips y a servidores de IA avanzados a algunos países, entre ellos China, para cerrar un vacío legal que ha permitido al gigante asiático eludir los vetos a la compra de esta tecnología ya vigentes.

La regulación se conoce en pleno escándalo por la renuncia de Huang, quien admitió haber tenido una relación extramarital con Alice Huang, empresaria china y exejecutiva de la firma de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que la mujer fue reclutada por Pekín para acercarse al fundador de Nvidia y están investigando a Megaspeed por supuesto contrabando de chips a China.

Por otra parte, Nvidia anunció en septiembre un incremento de recompras de acciones de 150.000 millones y durante el último trimestre pagó unos 28.000 millones a los accionistas en recompras o dividendos, dando a entender que mantiene sus planes.

Las acciones de Nvidia se dispararon hasta un 3,5 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de la bolsa, en una primera reacción positiva a los resultados.